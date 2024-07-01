İzmir'deki patlamaya ilişkin yeni gelişme: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

01 Temmuz 2024 19:08 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 19:24

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün büyük bir facia yaşandı. Bir dükkanda sanayi tüpü bomba gibi patlamış, faciada 5 kişi hayatını kaybederken 63 kişi de yaralanmıştı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Ülke gündemine oturan patlama ilişkin gözaltına alınan lokanta sahibi kadın ile iş yerindeki tüpü değiştiren kişi sağlık kontrolleri ardından adliyeye sevk edildi.

İFADEDE 'ÜZGÜNÜZ' DEMİŞ!

Lokanta sahibi G.K'nin ifadesinde tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu, herhangi bir gaz kokusu almadıklarını, patlamanın nedenini bilmediğini ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

M.K'nin ise tüp değiştirme işlemini usulüne uygun yaptığını, sızıntı kontrolünü gerçekleştirdiğini savunduğu ve üzgün olduğunu söylediği belirtildi.