İzmir'deki yangın uzaydan görüntülendi! Kapladığı korkunç alan NASA kamerasında

İzmir’de günlerdir süren orman yangınları, yalnızca karadan ve havadan değil, uzaydan da izlenebiliyor. NASA'nın yayınladığı uydu görüntülerinde alevlerin kapladığı alanın büyüklüğü tedirginliğe yol açtı.

İZMİR'DEKİ ALEVLER BÜYÜYOR

İzmir’in dört ilçesinde aynı anda devam eden orman yangınları, yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Alevlerle mücadele aralıksız sürerken, yangınların büyüklüğü yalnızca yerel ekipleri değil, uluslararası gözlem ağlarını da harekete geçirdi.

AYNI ANDA BİRÇOK İL ALEVLERE TESLİM

İzmir’in yanı sıra Aydın, Bilecik, Hatay ve Manisa’da da çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Ekipler hem havadan hem de karadan yoğun müdahalede bulunurken, vatandaşlara tedbirli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları çağrısı yapılıyor.

YANGINLARIN BOYUTU UZAYDAN DA GÖRÜLDÜ

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), İzmir’deki orman yangınlarını uydular aracılığıyla gözlemledi. Paylaşılan uydu görüntülerinde, yangının geniş bir alana yayıldığı açıkça görülüyor.

Özellikle ısı artışının net biçimde izlendiği görüntüler, yangının ne denli büyük bir ekolojik yıkıma yol açtığını ortaya koydu.