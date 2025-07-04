Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

İzmir'deki yangın uzaydan görüntülendi! Kapladığı korkunç alan NASA kamerasında

İzmir’deki orman yangınları NASA uyduları tarafından uzaydan görüntülendi. Görüntüler, felaketin vahametini gözler önüne serdi

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir'deki yangın uzaydan görüntülendi! Kapladığı korkunç alan NASA kamerasında
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 07:07
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 07:10

’de günlerdir süren orman yangınları, yalnızca karadan ve havadan değil, uzaydan da izlenebiliyor. 'nın yayınladığı uydu görüntülerinde alevlerin kapladığı alanın büyüklüğü tedirginliğe yol açtı.

İzmir'deki yangın uzaydan görüntülendi! Kapladığı korkunç alan NASA kamerasında

İZMİR'DEKİ ALEVLER BÜYÜYOR

İzmir’in dört ilçesinde aynı anda devam eden orman yangınları, yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Alevlerle mücadele aralıksız sürerken, yangınların büyüklüğü yalnızca yerel ekipleri değil, uluslararası gözlem ağlarını da harekete geçirdi.

İzmir'deki yangın uzaydan görüntülendi! Kapladığı korkunç alan NASA kamerasında

AYNI ANDA BİRÇOK İL ALEVLERE TESLİM

İzmir’in yanı sıra , Bilecik, Hatay ve Manisa’da da çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Ekipler hem havadan hem de karadan yoğun müdahalede bulunurken, vatandaşlara tedbirli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları çağrısı yapılıyor.

İzmir'deki yangın uzaydan görüntülendi! Kapladığı korkunç alan NASA kamerasında

YANGINLARIN BOYUTU UZAYDAN DA GÖRÜLDÜ

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), İzmir’deki orman yangınlarını aracılığıyla gözlemledi. Paylaşılan uydu görüntülerinde, yangının geniş bir alana yayıldığı açıkça görülüyor.

İzmir'deki yangın uzaydan görüntülendi! Kapladığı korkunç alan NASA kamerasında

Özellikle ısı artışının net biçimde izlendiği görüntüler, yangının ne denli büyük bir ekolojik yıkıma yol açtığını ortaya koydu.

ETİKETLER
#izmir
#orman yangını
#orman yangını
#aydın
#nasa
#nasa
#uydular
#burs
#Doğal afet
#Ev kurmak
#Uydu Görüntüsü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.