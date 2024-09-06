İzmir'deki yangına Azerbaycan'dan uçak desteği!

06 Eylül 2024 21:50 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 21:54

Azerbaycan'ın Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla gönderdiği amfibi uçak, İzmir'deki yangın söndürme faaliyetlerine dahil oldu.

İzmir Urla'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir Urla'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Azerbaycan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine desteğini vermeye devam ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine Türkiye'ye gönderilen "BE-200ÇS" amfibi uçağı, İzmir'in Urla ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek oldu.

Azerbaycan'ın amfibi uçağı, 18 Ağustos'tan bu yana, aktif olarak yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.