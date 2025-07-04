İzmir'i yakan alevlerin kaynağı belli oldu! İşte yangının çıkma anı

İzmir Buca'da başlayarak Gaziemir ile Menderes ilçelerine yayılan ve kontrol altına alınamayan orman yangınının kaynağı belli oldu. Kaçak bir inşaatta yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu ve alevlerin hızla yayıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Dün öğle saatlerinde Buca Zafer Mahallesi’nde Y.Ö.’ye ait ruhsatsız bir inşaatta yapılan demir kesim ve kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar önce çevredeki otluk alanı, ardından da yakındaki ormanlık alanı tutuşturdu.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alanların zarar gördüğü yangın, Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde etkili oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınla ilgili son açıklamasında İzmir'in Buca ve Ödemiş ilçelerindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.



İŞTE YANGININ BAŞLAMA ANI

Yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kıvılcımların kuru otlara sıçradığı, ardından otların tutuştuğu ve alevlerin birkaç dakika içinde ormanlık alana yayıldığı net şekilde görüldü. Görüntülerin kamuoyuna yansımasıyla olay yeniden gündeme geldi.



4 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili sorumlusu olan kişiler hakkında şu açıklamayı yaptı:

"İzmir-Buca Zafer Mahallesinde, 3 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada oluşan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı belirlendi. Yangına sebebiyet veren N.I., S.R., Y.N. ve B.N. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor."