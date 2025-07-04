Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İzmir'i yakan alevlerin kaynağı belli oldu! İşte yangının çıkma anı

İzmir Buca'da başlayarak Gaziemir ile Menderes ilçelerine yayılan ve kontrol altına alınamayan orman yangınının kaynağı belli oldu. Kaçak bir inşaatta yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu ve alevlerin hızla yayıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 21:50

Dün öğle saatlerinde Buca Zafer Mahallesi’nde Y.Ö.’ye ait ruhsatsız bir inşaatta yapılan demir kesim ve kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar önce çevredeki otluk alanı, ardından da yakındaki ormanlık alanı tutuşturdu.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alanların zarar gördüğü yangın, Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde etkili oldu.

İzmir'i yakan alevlerin kaynağı belli oldu! İşte yangının çıkma anı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınla ilgili son açıklamasında İzmir'in Buca ve Ödemiş ilçelerindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

İŞTE YANGININ BAŞLAMA ANI

Yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kıvılcımların kuru otlara sıçradığı, ardından otların tutuştuğu ve alevlerin birkaç dakika içinde ormanlık alana yayıldığı net şekilde görüldü. Görüntülerin kamuoyuna yansımasıyla olay yeniden gündeme geldi.

İzmir'i yakan alevlerin kaynağı belli oldu! İşte yangının çıkma anı

4 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili sorumlusu olan kişiler hakkında şu açıklamayı yaptı:

"İzmir-Buca Zafer Mahallesinde, 3 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada oluşan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı belirlendi. Yangına sebebiyet veren N.I., S.R., Y.N. ve B.N. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Orman yangını bilançosu belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir'de yangın felaketi! Çeşme'de alevler kontrol altında: İşte yangın bölgesinde son durum
ETİKETLER
#orman yangını
#İzmir Yangını
#Buca Yangını
#Ruhsatsız Inşaat
#Kaynak Makinesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.