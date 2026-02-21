Jandarma'dan zehir tacirlerine büyük darbe: 346 şüpheli gözaltında

Jandarma Genel Komutanlığı, zehir satıcılarına ağır bir darbe indirdi. Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

KOMANDO TİMLERİ DE OPERASYONA KATILDI

93 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 108 Asayiş Timi ve 14 Komando Timi olmak üzere toplam 635 Jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeği yer aldı.

ŞUÇ DELİLLERİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi. Suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Toplamda 346 şüpheli gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda; 83 bin 625 adet uyuşturucu hap, 11 kg çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.