Jandarma'dan zehir tacirlerine büyük darbe: 346 şüpheli gözaltında

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Jandarma Genel Komutanlığı, zehir satıcılarına ağır bir darbe indirdi. Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
93 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 108 Asayiş Timi ve 14 Komando Timi olmak üzere toplam 635 Jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeği yer aldı.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.
Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi. Suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Toplamda 346 şüpheli gözaltına alındı.
Düzenlenen operasyonlarda; 83 bin 625 adet uyuşturucu hap, 11 kg çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.