Japon deprem uzmanın bölge vererek uyardı! 3 şehre dikkat çekti 

27 May 2024 22:26 - Güncelleme : 27 May 2024 22:29

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Siirt'te katıldığı bir panelde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçirdiği talihsiz kaza sebebiyle panele koltuk değnekleri ile katılan Yoshinori Moriwaki, 3 şehrin adını vererek uyardı.

"DOĞU ANADOLU FAY HATTI'NDA DEPREM RİSKİ VAR"

Ünlü deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, önümüzdeki süreçte Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bir deprem riski bulunduğunu belirterek, "Bingöl, Karlıova, Muş, Bitlis, bu bölge diye söyleyebiliriz" dedi. Moriwaki, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları olası depremlere karşı uyardı ve gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.

SİİRT'TE BÜYÜK DEPREM BEKLENMİYOR

Siirt'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını hatırlatan Moriwaki, kentte bugüne kadar 7'nin üzerinde bir depremin yaşanmadığına dikkat çekti. Bu nedenle, bundan sonra da Siirt'te büyük bir deprem beklenmediğini ifade etti. Ancak, Moriwaki yine de tedbiri elden bırakmamak gerektiğini belirtti.

"DEPREM ÖLDÜRMEZ, BİNA ÖLDÜRÜR"

Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de "Deprem Dede" olarak tanınan Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın ünlü sözünü de hatırlattı: "Deprem öldürmez, bina öldürür." Moriwaki, bu sözün ne kadar doğru olduğunu vurgulayarak, depreme dayanıklı binaların inşa edilmesinin ve mevcut binaların güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını açıkladı.