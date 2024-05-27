Naci Görür hepsine tek tek seslendi, deprem için madde madde sıraladı

27 May 2024 22:13 - Güncelleme : 27 May 2024 22:43

Prof. Dr. Naci Görür, belediye başkanlarına çağrıda bulunarak depreme karşı yapılması gerekenleri bir bir aktardı.

Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Görür, Türkiye'deki kentlerin hepsinin deprem açısından tehlike altında bulunduğunu hatırlattı. Görür şunları söyledi:

"Belediye Başkanlarımıza Duyuru: Kimi kentlerimiz deprem açısından çok tehlikeli, kimisi ise görece daha az tehlikeli ama hepsi de öyle veya böyle tehdit altında. Bu ülkemizin tektonik özelliklerinden dolayı böyle. Belediye başkanı olarak kentiniz deprem dirençli olsun istiyorsanız yapacağınız işler şunlar:

-Kentin ciddi bir mikro-bölgeleme çalışmasını yapmalı ve kentinizin mekan kullanımı, imarı, iskanı, ve tüm fiziksel gelişimini bu çalışmanın verilerine göre planlamalısınız. Kentinizi tehdit eden depremi üretecek fay sistemini bu çalışmaya göre analiz edip eğer bu sistem çalışırsa kente nasıl hasar vereceğini bilimsel olarak araştırmalısınız.

-Deprem sırasındaki hasar ve can kaybınızı kentinizin şu bileşenlerini analiz ederek bulabilirsiniz: Halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevre ve ekonomi. Bu analizler deprem gelmeden önce yapılmalı ve deprem gelirse bu bileşenlerin nasıl zarar göreceği bulunmalıdır. Daha sonra da depremden önce zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalıdır.

Unutmayın bir kenti depreme hazırlamak ancak böyle olur. Yoksa sadece bina yenilemekle olmaz. O olsa olsa müteahhitlik projesi, rant projesi olur. Yerel yönetimlerin el değiştirdiği bu süreçte ilgililere önemle duyurulur. Sevgiyle."