KAAN’dan çarpıcı iddialara sert manevra! İkinci uçuşla kanıtladık

07 May 2024 17:03 - Güncelleme : 07 May 2024 17:11

Derleyen: Emir Yücel

Milli Muharip Uçağımız KAAN, çeşitli kesimler tarafından defalarca eleştirilip küçümsenmesine rağmen, dünya standartlarının üzerine çıktı. 5 Nesil savaş uçağı olan KAAN üst üste iki test uçuşunu da başarıyla gerçekleştirip dünyanın gündemine oturdu.

KAAN'DAN ÇARPICI İDDİALARA SERT MANEVRA!

Amerika’da yayıncılık yapan ‘The National Interest’ adlı uluslararası ilişkiler dergisi, KAAN’ın 21 Şubat 2024 tarihinde yaptığı ve başarıyla tamamlanan ilk uçuşu sonrasında yaptığı bir haberde ‘Türkiye’nin yeni gizli savaş uçağı büyük bir başarısızlık olabilir’ başlığıyla KAAN’ın üretilemeyeceğini, üretilse dahi başarılı olmayacağını okuyucularına anlatmıştı.

KAAN’ın başarısız olacağına dair yapılan haberde şu ifadelere yer verildi:

“ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllarca süren Amerika ve Batı karşıtı davranışlarının ardından 2019 yılında Türkiye’yi F35 programından çıkardı. Bardağı taşıran son damla ise Türkiye’nin Rusya’dan S400 hava savunma sistemi tedarik etmesiydi. Bu yaşanan gelişmelerden sonra Türkiye savaş uçağı üretimini hızlandırdı. KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş kısa sürdü ve prototip güvenli bir şekilde geri indi.”

"SAVUNMA PROJELERİ DURABİLİR"

“İlk uçuş gerçekleştirilmesine rağmen 5. Nesil savaş uçağı olan KAAN’ın programı zorluklarla boğuşuyor ve operasyonel hale gelmesine daha uzun yıllar var. Her geçen yılda Türk ekonomisi dolar karşısında duramıyor. Türkiye ekonomisi zor durumda. Savunma projeleri bu ekonomik zayıflıktan dolayı durdurulabilir. Ankara’dan yapılan açıklama ise savunma sanayisine ayrılan paranın 40 milyar dolar olduğunu duyurdu. Ancak KAAN’ın Türk ordusuna sunulacağı tarihe kadar bu bütçe yetmeyebilir.”

"KAAN HIZ KESMEDEN GÖK VATANLA BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Tüm engellemelere ve baskılara rağmen, Türk mühendislerin gece gündüz üzerinde senelerce çalıştığı, yerli yazılım sistemiyle donatılmış Milli Muharip Uçak KAAN, sistem testlerinden tek tek başarıyla geçtikten sonra taksi denemelerini de başarıyla atlattı. Daha sonra 13 dakika havada kalıp 8000 feet irtifada 230 knot hızla emniyetli bir uçuş gerçekleştirdi. İlk uçuşundan sonra sistemsel geliştirmeler yapılarak 6. Nesil savaş uçaklarında bulunan Loyal wingman (sadık kanat adamı) sistemini KAAN’a entegre etmek için çalışmalar sürdürüldü. Üstelik KAAN’ın sadık kanat ekipleri de yerli ve milli şekilde üretilen Bayraktar Kızılelma ve Tusaş ANKA3 olacak.

İlk uçuş sonrası yapılan çalışmalar sonucunda 6 mayıs 2024 tarihinde ikinci test uçuşunu da başarıyla tamamlayan KAAN, 2028 tarihinde toplamda 20 adet üretilip Hava Kuvvetlerine teslim edilecek.