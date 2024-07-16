Kabine toplantısı için dikkat çeken değerlendirme! "Asgari ücrette değişiklik yok, emekliye zam yolda"

16 Temmuz 2024 11:14 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 11:15

Son dakika: En düşük emekli maaşı için kritik saat belli oldu! Emekli maaş farkı için tarih netleşti

Son dakika: En düşük emekli maaşı için kritik saat belli oldu! Emekli maaş farkı için tarih netleşti

En düşük emekli maaşı için heyecanlı bekleyiş! Düzenleme Meclis'e geliyor

En düşük emekli maaşı için heyecanlı bekleyiş! Düzenleme Meclis'e geliyor

Son dakika | Emekli zammı için AK Parti'den açıklama: Tarih belli oldu! "Rakamlar Erdoğan'a sunulacak"

Son dakika | Emekli zammı için AK Parti'den açıklama: Tarih belli oldu! "Rakamlar Erdoğan'a sunulacak"

Emekliye ek zam için gözler Kabine'de! Kulisler hareketlendi, işte masadaki en güçlü rakam

Emekliye ek zam için gözler Kabine'de! Kulisler hareketlendi, işte masadaki en güçlü rakam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündemi ekonomideki son gelişmeler olacak.

Ekonominin yanında, terörle mücadele ve bölgesel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Beştepe’de gerçekleşecek kabine toplantısının ana gündem maddesi olan ekonomideki gelişmeler ve atılacak adımları tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel’e değerlendiren Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz asgari ücret zammı ve emeklilere yapılacak iyileştirmeler hakkında bilgiler verdi.

"ASGARİ ÜCRETTE DEĞİŞİKLİK YOK EMEKLİYE ZAM YOLDA"

Ben bugün kabineden asgari ücret hakkında bir ara zam çıkacağını kesinlikle düşünmüyorum. Yani asgari ücrete kesinlikle bir ara zam yapılmayacak. Böyle bir karar çıkacağı kanaatinde değilim.

Fakat emeklilerle ilgili açıkçası şöyle olabilir; Orada bir düzenlemeyle emekli maaşının belli bir seviyeye çıkarılması noktasında mutlaka bir adım atılacak. Piyasada konuşulan 12.500 TL / 13.000 TL arası bir rakam var. Bu rakamların sebebi de 6 aylık geçmiş enflasyon yüzde 24 civarındaydı. Bu çıkan sonuca göre yüzde 25 zam yapılırsa en düşük emekli maaşı 12.500 olur.

Bunların dışında tabii birde kök maaşlarla ilgili teknik problemler var. Bu konu hakkında da bir düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. Bu düzenlemeler de gerçekleştirilirse en düşük emekli aylığının 12.500 TL / 13.000 TL arasında bir seviyeye çıkarılacağını düşünüyorum.

Kabine sonrasında muhtemelen asgari ücret sabit kalırken emekli maaşlarına zam gelmesini bekliyoruz.