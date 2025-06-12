Kabine'de değişim ne zaman? İşte yeri garanti olan tek bakan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'de bir değişime gidip gitmeyeceği, böyle bir karar alırsa hangi bakanların değişeceği merak ediliyor. TGRT Haber TV'de konuşan Şamil Tayyar Kabine'de yaşanacak değişim ihtimalinde yeri garanti olan tek bakanın adını açıkladı.

2023 seçimlerinin ardından 3 Haziran itibariyle açıklanan Kabine üyeleri arasında yakın zamanda bir değişimin olup olmayacağı, bir değişimin gerçekleşmesi durumunda bundan hangi bakanların etkileneceği, hangi yeni isimlerin görev alacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi isimlere görev vereceği ve kimlerle yola devam edeceği TGRT Haber TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında gündeme geldi.

"BAZI BAKANLIKLAR BÖLÜNECEK"

TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik "Bazı bakanlıklar bölünmesi gündemde." diyerek "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ayrılacak. Bu 3 bakanlık kendi içlerinde birleşecek." dedi.

"BU HAFTA İÇİNDE OLABİLİR"

Atik ayrıca açıklamasında "Müsteşarlık sistemi getirildiğinde bakan yardımcılıkları 1-2'ye düşürülecek. Bir bütün sistem değişikliğine gidilecek. Bu hafta içerisinde olması bekleniyor." sözlerine yer verdi.

"CİDDİ DEĞİŞİM HAZIRLIĞI VAR"

Eski AK Parti Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda isimleri pek değiştirmediğine dikkat çekerek bu açıdan taktik değiştirdiğini söyledi. Tayyar, Kabine değişiminin bu cuma günü olacağını söyleyenlerin bile varlığını belirterek sistem açısından değişim için ciddi bir hazırlığın olduğunu ifade etti.

"BAKAN YARDIMCILIKLARI KALDIRILSIN"

Tayyar, "Bakanlıkların bölünmesi ve müsteşarlıkların geri getirilmesi gibi" diyerek sistem değişikliğine örnek vererek bakan yardımcılıklarının kaldırılması gerektiğini bu makamın sisteme bir yük getirdiğini söyledi.

"YERİ GARANTİ OLAN TEK İSİM MEHMET ŞİMŞEK, FİDAN'IN YERİ DEĞİŞEBİLİR"

Çok köklü bir değişim beklemediğini belirten Tayyar, son günlerde konuyla ilgili dedikoduların arttığına dikkat çekti. Yeri garanti olan tek bakanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu söyleyen Tayyar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer değişikliği ihtimalinin de gündeme gelebileceğini belirtti.