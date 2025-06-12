Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kabine'de değişim ne zaman? İşte yeri garanti olan tek bakan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'de bir değişime gidip gitmeyeceği, böyle bir karar alırsa hangi bakanların değişeceği merak ediliyor. TGRT Haber TV'de konuşan Şamil Tayyar Kabine'de yaşanacak değişim ihtimalinde yeri garanti olan tek bakanın adını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kabine'de değişim ne zaman? İşte yeri garanti olan tek bakan
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 00:20

2023 seçimlerinin ardından 3 Haziran itibariyle açıklanan Kabine üyeleri arasında yakın zamanda bir değişimin olup olmayacağı, bir değişimin gerçekleşmesi durumunda bundan hangi bakanların etkileneceği, hangi yeni isimlerin görev alacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi isimlere görev vereceği ve kimlerle yola devam edeceği TGRT Haber TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında gündeme geldi.

"BAZI BAKANLIKLAR BÖLÜNECEK"

TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik "Bazı bakanlıklar bölünmesi gündemde." diyerek "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ayrılacak. Bu 3 bakanlık kendi içlerinde birleşecek." dedi.

Kabine'de değişim ne zaman? İşte yeri garanti olan tek bakan

"BU HAFTA İÇİNDE OLABİLİR"

Atik ayrıca açıklamasında "Müsteşarlık sistemi getirildiğinde bakan yardımcılıkları 1-2'ye düşürülecek. Bir bütün sistem değişikliğine gidilecek. Bu hafta içerisinde olması bekleniyor." sözlerine yer verdi.

"CİDDİ DEĞİŞİM HAZIRLIĞI VAR"

Eski AK Parti Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda isimleri pek değiştirmediğine dikkat çekerek bu açıdan taktik değiştirdiğini söyledi. Tayyar, Kabine değişiminin bu cuma günü olacağını söyleyenlerin bile varlığını belirterek sistem açısından değişim için ciddi bir hazırlığın olduğunu ifade etti.

"BAKAN YARDIMCILIKLARI KALDIRILSIN"

Tayyar, "Bakanlıkların bölünmesi ve müsteşarlıkların geri getirilmesi gibi" diyerek sistem değişikliğine örnek vererek bakan yardımcılıklarının kaldırılması gerektiğini bu makamın sisteme bir yük getirdiğini söyledi.

"YERİ GARANTİ OLAN TEK İSİM MEHMET ŞİMŞEK, FİDAN'IN YERİ DEĞİŞEBİLİR"

Çok köklü bir değişim beklemediğini belirten Tayyar, son günlerde konuyla ilgili dedikoduların arttığına dikkat çekti. Yeri garanti olan tek bakanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu söyleyen Tayyar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer değişikliği ihtimalinin de gündeme gelebileceğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'çok önemli' diyerek duyurdu! 48 adet KAAN Endonezya'ya ihraç edilecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik iddia gündem oldu, Levent Gültekin’e DMM’den yanıt geldi
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.