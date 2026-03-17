Kaçırıldıktan 7 yıl sonra harabe evde bulunmuştu: İlk sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Umut K., Alman sevgilisi Rebecca S.’den olan çocuğu Nazar S’yi henüz bir yaşında iken kaçırmış, çocuk tam 7 yıl sonra Bursa’da babaannesine ait harabe evde bulunmuştu. Yıllar sonra bulunan çocuğun ilk sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

Alman Rebecca S.'den olan çocuğu Nazar S.'yi kaçıran 33 yaşındaki Umut K.'nın ağır kalp hastası olduğu halde hakkında devam eden soruşturma nedeniyle yakalanmamak için 5 yıl boyunca hastaneye gitmeyince kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı. Diğer yandan 7 yıl sonra bulunan küçük çocuğun polise söylediği ilk cümlenin "Benim adım Ahmet" olduğu öğrenildi.

MÜSLÜMAN OLARAK YETİŞMESİNİ İSTEDİĞİ İÇİN KAÇIRMIŞ

2 yıl önce yaşamını yitiren baba Umut K.'nın ölmeden önce oğlunun isminin Ahmet olarak kalmasını ve Müslüman olarak hayat sürdürmesini ettiği ortaya çıktı. Hristiyan sevgili Rebecca S.'nin Müslüman olarak doğan küçük çocuğu Hristiyan dinine mensup yapmak istediği baba Umut K.'nın bu sebeple çocuğu kaçırıp yıllarca gizlediği öğrenildi.

İSMİNE TEPKİ VERMİYOR

Umut K.'nın vasiyeti üzerine ismi Ahmet olarak kalan Nazar S.'nin Nazar ismine tepki bile vermediği ismini Ahmet olarak bildiği belirtildi. Küçük Ahmet'in durumu DNA testinin ardından netlik kazanacak.

NE OLMUŞTU?

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu Nazar S.'yi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesi Hanife S.'nin yanına getirdi. Almanya'ya geri dönmeme kararı alan Umut K., oğlunu Müslüman olarak Türkiye'de büyütmek istediğini belirtip Rebecca S.'ye oğlunu kendisine bırakıp, ülkesine gitmesini söyledi.

Rebecca S. bu durumu kabul etmeyince Umut K. oğlunu Hanife S. eşliğinde bir başka yakınının yanına gönderdi. Daha sonra da Alman sevgiliye çocuğun kaybolduğu söylendi.
Bunun üzerine soluğu polis merkezinde alan Alman kadın olanları anlatıp şikayetçi oldu. Bir süre yapılan aramaya rağmen küçük çocuk bulunamayınca Alman sevgili ülkesine dönmek zorunda kaldı.

BABA UMUT K. 2 YIL ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRİP VEFAT ETMİŞ

Oğlunu kendi vatanında Müslüman olarak yetiştirmek için canı uğruna direnen baba Umut K., 2 yıl önce geçirdiği sonucu hayatını kaybetti. Alman sevgili Rebecca S.'nin şikayeti üzerin açılan davanın duruşmasına babaanne Hanife S.'nin de gelmemesi üzerine hakkında arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Hanife S., haftada bir kez polise giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı. Hanife S., diğer duruşmalara da katılmayınca, polis tarafından takibe alındı. Bir süre sonra Hanife S.'nin, akrabalarının evinde baktığı torununu alıp, dam diye tabir edilen köy evine getirdiği anlaşıldı ve eve baskın düzenlendi.

Nazar S. babaannesinden alınarak polis merkezine götürüldü. O anlar kameraya da yansıdı. Küçük çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın devreye girmesiyle Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilip devlet korumasına alınırken, babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DNA TESTİ YAPILACAK

Nazar S.'nin yapılacak DNA testiyle Rebecca S.'nin çocuğu olup olmadığının ortaya çıkacağı testin tam uyumlu çıkması halinde ilk etapta aralıklarla görüşmelerinin sağlanacağı bildirildi.

NEREDE KALACAĞI ULUSLARARASI ANLAŞMALAR DİKKATE ALINIP BELİRLENECEK

Çocuğun menfaati gözetilerek yapılacak inceleme ve araştırmaların ardından mahkeme, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Sosyal İnceleme Raporu (SİR), kaldığı çevrenin araştırmasını içeren rapor, uzman ve pedagog görüşlerini dikkate alarak Nazar S.'nin geleceğine karar verecek. Küçük çocuğun Alman sevgili Rebecca S.'ye mi teslim edileceği yoksa Türkiye'de kalıp Müslüman olarak mı yaşayacağı tartışmalarının ise her iki ülkenin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar dikkate alınıp uzman pedagoglarının birlikte alacağı karar çerçevesinde son bulacağı belirtildi.

BABASININ VASİYETİ ÜZERİNE İSMİ AHMET OLARAK KALMIŞ

2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Umut K.'nın ölmeden önce oğlunun isminin Ahmet olarak kalmasını istemesi üzerine vasiyeti yerine getiren yakınları küçük çocuğa Ahmet olarak hitap etti. Yıllardır Ahmet adına alışan Nazar S.'nin gerçek adına tepki vermediği ismini bile Ahmet olarak bildiği belirtildi. Müslüman olan baba Umut K.'nın alman annesinin oğlunu Hristiyan yapmasından endişe ettiği için ağır kalp hastası olmasına rağmen yıllarca canı pahasına hastaneye bile gitmeyip vermemek için mücadele ettiği belirtildi. Nazar S.'nin adını Ahmet olarak bildiği, Nazar ismine tepki vermeyen küçük çocuğu ismi sorulduğunda "Benim adım Ahmet" dediği belirtildi. 7 yıl sonra bulunan küçük çocuğun polise söylediği ilk cümlenin "Benim adım Ahmet" olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Müslüman doğan oğlunu Alman sevgilisinden kaçıran Umut K.'nin kalp hastası olduğu, hakkında devam eden soruşturma nedeniyle hastalandığı dönemde bile yakalanmamak için tedaviyi reddedip hastaneye gitmediği belirlendi. Umut K.'nin ölmeden önce ailesine, "Çocuğumun ismi Ahmet olarak kalsın, Müslüman olarak vatanında yaşasın" dediği de belirtildi.
Olayla ilgili babaanne Hanife S. ile akrabası Recai M. tutuklanırken soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

