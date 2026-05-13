Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kadın hakime şiddet olayının altından bambaşka bir gerçek çıktı! Taksicinin itirafı davanın seyrini değiştirdi: Açığa alınan hakim adliyeyi bastı

Çanakkale’de kadın hakim F.K.T., erkek arkadaşı tarafından evinde feci şekilde dövüldüğünü iddia etmişti. Kadın hakim kıskançlık sebebiyle şiddet gördüğünü öne sürerken, HSK’nın başlattığı soruşturmada dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Kadın hakimin evine sık sık girip çıkan taksicinin itirafları dosyada yer alırken, kadın hakim açığa alınmasının ardından adliyeyi bastı.

Kadın hakime şiddet olayının altından bambaşka bir gerçek çıktı! Taksicinin itirafı davanın seyrini değiştirdi: Açığa alınan hakim adliyeyi bastı
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 15:42

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında haber bültenlerine düşen “Kadın hakime dayak” olayı tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Adliye lojmanlarında gerçekleşen olayda; 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı kadın hâkim F.K.T., erkek arkadaşı tarafından kıskançlık nedeniyle darp edildi iddia etti.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaşanan ve Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olayda, Çanakkale'de bir kadın hakim erkek arkadaşı tarafından kıskançlık nedeniyle darp edildi.
İnşaat mühendisi Burak Doğan ile gönül ilişkisi başlayan kadın hakim F.K.T.'nin evine yanlışlıkla gelen tatlı siparişi üzerine Doğan'ın kıskançlık krizi yaşadığı iddia edildi.
Doğan'ın, F.K.T.'nin evinde alkol alan bir avukat ve iki kadın olduğunu öğrenince lojmanı bastığı ve F.K.T.'yi darp ettiği öne sürüldü.
Kadın hakimin elmacık kemiğinin kırıldığı ve Burak Doğan'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında, taksici Kadir Ç.'nin ifadesinde yeşil reçeteli ilaçları F.K.T.'ye teslim ettiğini iddia etmesi üzerine, HSK tarafından F.K.T.'nin üç ay süreyle açığa alınmasına karar verildi.
Açığa alınma kararına sinirlenen F.K.T.'nin adliye koridorlarında hakaretlerde bulunduğu aktarıldı.
Kadın hakime şiddet olayının altından bambaşka bir gerçek çıktı! Taksicinin itirafı davanın seyrini değiştirdi: Açığa alınan hakim adliyeyi bastı

YANLIŞ GİDEN TATLI OLAYI BAŞLATTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Hakim F.K.T., 6 ay önce kızının tenis dersleri sırasında kendisi gibi eşinden boşanmış olan inşaat mühendisi 36 yaşındaki Burak Doğan ile tanıştı. İkili arasında kısa süre önce gönül ilişkisi başladı.

İddiaya göre Doğan, olay günü ofisine tatlı siparişi verdi. Kurye siparişi yanlışlıkla F.K.T.'nin adresine götürdü. Kadın hâkim, erkek arkadaşı Doğan'a mesaj atarak tatlının kendi evine geldiğini bildirdi. Burak Doğan evde kimin olduğunu sorunca ortalık karıştı.

EVDEKİ MİSAFİRLERİ DUYUNCA LOJMANI BASTI

İddiaya göre sevgilisinin evinde bir erkek avukat ve iki kadınla alkol aldığını öğrenen Doğan kıskançlık krizine girerek adliye lojmanını bastı. Alkollü bir şekilde daireye giren Doğan, sevgilisini yatak odasına çağırarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada sinirlerine hâkim olamayan Doğan, kadın hâkimi feci şekilde dövdü.

ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

Mutfaktan aldığı bıçakla salona yönelen Burak Doğan evde bulunan misafirleri de kovdu. Genç avukat ve iki kadın evden ayrılırken, kadın hâkim 112'yi aradı. Adliye lojmanlarına polis ve 112 ekibi sevk edilirken hâkim F.K.T. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan Burak Doğan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİYEYE MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı, olayların araştırılması için Çanakkale Adliyesi'ne müfettiş görevlendirdi.

TAKSİCİDEN ŞOK İTİRAF

Tanık anlatımlarından, cep telefonu yazışmalarından ve Adliye lojmanlarının kamera görüntülerinden yola çıkan müfettişler, korkunç detaylara ulaştı. Soruşturma kapsamında lojmana sık sık giriş yapan taksici Kadir Ç. gözaltına alındı. Kadir Ç. araçta bulunan hapın kadın hakim F.K.T.'ye ait olduğunu ileri sürdü. Kadir Ç. ifadesinde Tekirdağ'dan temin ettiği yeşil reçeteli ilaçları düzenli olarak F.K.T.'ye teslim ettiğini iddia etti.

3 AY BOYUNCA AÇIĞA ALINDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T'nin soruşturmanın selameti açısından üç ay boyunca açığa alınmasına karar verdi.

KORİDORLARDA HAKARETLER YAĞDIRDI

Kendisine ulaşan karara sinirlenen F.K.T., olayın hemen ardından Adliye'yi bastı. Başsavcılık koridorlarında hakaretler yağdıran F.K.T., korumaların ve diğer adliye personelinin araya girmesiyle kattan uzaklaştırıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

