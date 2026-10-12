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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 19:17

Kadın velileri taciz eden öğretmen hakkında işlem yapıldı! "Senin gibi karım olsun..."

İzmir'de öğrenci velilerini bir kafeye görüşmeye çağıran ortaokul öğretmeninin kadın velilere sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. "Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun" gibi ifadeler kullandığı iddiasıyla öğretmen açığa alındı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Kadın velileri taciz eden öğretmen hakkında işlem yapıldı!
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 19:17

'de 2 Ekim'de ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan bir kafede velilerle bir araya gelen öğretmenin kullandığı ifadeler sonrası idari soruşturmadan ilk sonuç çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Kadın velileri taciz eden öğretmen hakkında işlem yapıldı! "Senin gibi karım olsun..."

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir ortaokul öğretmeninin, velilerle bir kafede yaptığı görüşmede kullandığı ifadeler nedeniyle idari soruşturma başlatıldı.
Öğretmen Y.H., birkaç öğrencinin kadın velileriyle görüşmek istediğini söylemiştir.
Öğretmenin, bir veliye "severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun" dediği iddia edilmiştir.
Öğretmenin, başka bir veliye ise "siz dulsunuz, sizinle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır, evlenmeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştür.
Olayın ardından velilerin şikayeti üzerine başlatılan idari soruşturma sonucunda öğretmen Y.H. açığa alınmıştır.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

VELİLERE ÖZEL SORULAR VE SÖZEL TACİZ

Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Y.H., birkaç öğrenci ismi sayarak bu çocukların kadın velileriyle görüşmek istediğini söyledi. Okula yakın bir kafede veliler ile bir araya gelen öğretmen Y.H.'nin, görüşme esnasında bir veliye sözlü olarak ‘severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun' dediği, bir başka veliye ise ‘siz dulsunuz, sizinle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır, evlenmeyi düşünüyor musunuz?' ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Olayın ardından okula giden velilerin şikayeti üzerine başlatılan idari soruşturma kapsamında öğretmen Y.H.'nin açığa alındığı öğrenildi.

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ETİKETLER
#izmir
#bornova
#Yavuz Sultan Selim Ortaokulu
#Kazım Dirik Mahallesi
#Y.h.
#Gündem
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