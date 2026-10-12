İzmir'de 2 Ekim'de Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan bir kafede velilerle bir araya gelen öğretmenin kullandığı ifadeler sonrası idari soruşturmadan ilk sonuç çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Kadın velileri taciz eden öğretmen hakkında işlem yapıldı! "Senin gibi karım olsun..." İzmir'in Bornova ilçesinde bir ortaokul öğretmeninin, velilerle bir kafede yaptığı görüşmede kullandığı ifadeler nedeniyle idari soruşturma başlatıldı. Öğretmen Y.H., birkaç öğrencinin kadın velileriyle görüşmek istediğini söylemiştir. Öğretmenin, bir veliye "severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun" dediği iddia edilmiştir. Öğretmenin, başka bir veliye ise "siz dulsunuz, sizinle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır, evlenmeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştür. Olayın ardından velilerin şikayeti üzerine başlatılan idari soruşturma sonucunda öğretmen Y.H. açığa alınmıştır.

VELİLERE ÖZEL SORULAR VE SÖZEL TACİZ

Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Y.H., birkaç öğrenci ismi sayarak bu çocukların kadın velileriyle görüşmek istediğini söyledi. Okula yakın bir kafede veliler ile bir araya gelen öğretmen Y.H.'nin, görüşme esnasında bir veliye sözlü olarak ‘severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun' dediği, bir başka veliye ise ‘siz dulsunuz, sizinle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır, evlenmeyi düşünüyor musunuz?' ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Olayın ardından okula giden velilerin şikayeti üzerine başlatılan idari soruşturma kapsamında öğretmen Y.H.'nin açığa alındığı öğrenildi.