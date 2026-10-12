Kadın velileri taciz eden öğretmen hakkında işlem yapıldı! "Senin gibi karım olsun..."

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İstanbul
İzmir'de 2 Ekim'de Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan bir kafede velilerle bir araya gelen öğretmenin kullandığı ifadeler sonrası idari soruşturmadan ilk sonuç çıktı.
Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Y.H., birkaç öğrenci ismi sayarak bu çocukların kadın velileriyle görüşmek istediğini söyledi. Okula yakın bir kafede veliler ile bir araya gelen öğretmen Y.H.'nin, görüşme esnasında bir veliye sözlü olarak ‘severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun' dediği, bir başka veliye ise ‘siz dulsunuz, sizinle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır, evlenmeyi düşünüyor musunuz?' ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Olayın ardından okula giden velilerin şikayeti üzerine başlatılan idari soruşturma kapsamında öğretmen Y.H.'nin açığa alındığı öğrenildi.