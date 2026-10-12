Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde 'Nilüfer' karakterini oynayan Deniz Işın, tacize uğradığını açıkladı. Başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, bu kez performansıyla değil yaşadığı korkunç olayla adından söz ettirdi. Bir grup erkeğin kendisine laf attığını dile getiren Deniz Işın, yaşadığı korkuyu ve hissettiği öfkeyi anlattı. Yaptığı açıklamayla herkesi korkutan ünlü oyuncu, yaşadığı anları takipçileriyle paylaştı. Korku dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Deniz Işın, bakın açıklamalarında neler söyledi. İşte Deniz Işın'ın tacize uğradığı süreci anlattığı ...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sevdiğim Sensin’in Nilüfer’i Deniz Işın’dan korkutan açıklama! Eve giderken tacize uğradı Oyuncu Deniz Işın, evine giderken bir grup erkek tarafından tacize uğradığını açıkladı. Deniz Işın, Star TV'de yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde 'Nilüfer' karakterini canlandırmaktadır. Işın, evine iki dakika mesafede yürürken bir grup erkeğin kendisine laf attığını ve küfür ettiğini belirtti. Yaşadığı korkuyu ve öfkeyi dile getiren Işın, göz teması kurmadan bağıra bağıra oradan uzaklaştığını söyledi.

ÜNLÜ OYUNCU DENİZ IŞIN ECE GİDERKEN TACİZE UĞRADI!

Ünlü oyuncu Deniz Işın, şimdilerde Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen projelerinden Sevdiğim Sensin dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in paylaştığı fenomen dizide 'Nilüfer' karakterini oynayan Işın, performansıyla da büyük ilgi topluyor. Ünlü oyuncu, bu kez başarılı oyunculuk performansıyla değil, tacize uğradığı haberlerle magazin gündeminde yerini alıyor.

'Her Yerde Sen', 'Seferin Kızı', 'Sevmek Zamanı', 'Ömer' ve 'Sevdiğim Sensin' gibi birbirinden başarılı projelerle adını geniş kitlelere duyuran Deniz Işın'ın tacize uğradığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun evine giderken bir grup erkeğin tacizine maruz kaldığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından yaşadığı taciz olayını anlatan Işın'ın açıklamaları herkesi korkuttu.

Rol aldığı Sevdiğim Sensin dizisindeki performansıyla sık sık adından söz ettiren Deniz Işın, bu kez tacize uğradığı haberlerle hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında geniş yankı buldu. Bir grup erkeğin kendisine laf attığını dile getiren Işın, yaşadığı korkuyu ve hissettiği öfkeyi anlattı. Yaptığı açıklamayla herkesi korkutan ünlü oyuncu, yaşadığı anları takipçileriyle paylaştı.

"BAĞIRA BAĞIRA UZAKLAŞTIM"

Tacize uğradığı korku dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Deniz Işın, "Dün gece yaşadım arabanın içinde 5-6 erkek var. Evimin yakınında, evime 2 dakika mesafede; yürürken tuhaf şeyler söylediler bana. O kadar küfürü hayatım boyunca etmişimdir ama art arda etmemişimdir hiç. Benim için de bir ilk yaşandı" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Çok sinirlendim hem güvende hissetmemeye hem bu öz güvene. Çok güveniyor erkekler kendisine bu konuda. Güvenmeyin ama bence. Bu şartlarda yaşayan kadınların yıllardır birikmiş öfkeleriyle yıllardır ne şekilde gözlerinin döneceğini bilemezsiniz. Hem kendimi korumak için hem de onları kendimden korumak için göz teması kurmadan bağıra bağıra uzaklaştım oradan. Geç saatte orada olmasaydın diyen olursa onun da ağzına smaçı koyarım."