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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:41

Sevdiğim Sensin Sinem kim, gerçek adı nedir? Diziye Sinem karakteri geliyor

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sevdiğim Sensin yeni sezonu ile izleyici karşısına çıktı. Heyecanla takip edilen dizide dahil olan Sinem karakteri ise dikkatleri üzerine çekti. Seyirciler Sevdiğim Sensin Sinem kim, gerçek adı nedir araştırmasına başladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Sevdiğim Sensin Sinem kim, gerçek adı nedir? Diziye Sinem karakteri geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:41

Yayınlandığı ilk günden beri ilgi ile takip edilen dizisinde heyecan devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda ekran karşısına çıkacak olan Sinem karakterini kim oynuyor merak edildi.

SEVDİĞİM SENSİN SİNEM KİM, GERÇEK ADI NE?

'de yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde Sinem karakterini Mina Koyuncular oynayacak. 

Sevdiğim Sensin Sinem kim, gerçek adı nedir? Diziye Sinem karakteri geliyor

Birçok dizide yer alan başarılı oyuncu şimdi ise Sevdiğim Sensin ile ekran karşısına çıkıyor. Yeşim Aslan’ın yazdığı dizinin 18. bölümü bugün yayınlanacak.

Sevdiğim Sensin Sinem kim, gerçek adı nedir? Diziye Sinem karakteri geliyor

MİNA KOYUNCULAR KİM, KAÇ YAŞINDA?

1995 yılında 'da dünyaya geldi.. Maviye Sürgün dizisinde Azra karakterini oynayan isim şimdi ise Sevdiğim Sensin dizisi ile ekranlara geliyor.

Sevdiğim Sensin Sinem kim, gerçek adı nedir? Diziye Sinem karakteri geliyor

MİNA KOYUNCULAR OYNADIĞI TV DİZİLERİ

Genç yaşta oyunculuğa başlayan Mina Koyuncular, 2019 - 2020 döneminde ATV kanalında yayınlanan 'Beni Bırakma' dizisinde Leyla karakterini oynamıştı. Koyuncular Maviye Sürgün dizisinde Azra karakteri ile beğeni toplamıştı.

Sevdiğim Sensin Sinem kim, gerçek adı nedir? Diziye Sinem karakteri geliyor

MİNA KOYUNCULAR DAHA ÖNCE HANGİ DİZİDE OYNADI?

Maviye Sürgün (Azra, 2023)

İkimizin Sırrı (Gonca, 2021)

Beni Bırakma (Leyla, 2019-2020)

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#sinem
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#Star TV
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#Mina Koyuncular
#Mavi Kadin
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