Sevdiğim Sensin Sinem kim, gerçek adı nedir? Diziye Sinem karakteri geliyor

Yayınlandığı ilk günden beri ilgi ile takip edilen Sevdiğim Sensin dizisinde heyecan devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda ekran karşısına çıkacak olan Sinem karakterini kim oynuyor merak edildi.

SEVDİĞİM SENSİN SİNEM KİM, GERÇEK ADI NE?

Star TV'de yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde Sinem karakterini Mina Koyuncular oynayacak.

Birçok dizide yer alan başarılı oyuncu şimdi ise Sevdiğim Sensin ile ekran karşısına çıkıyor. Yeşim Aslan’ın yazdığı dizinin 18. bölümü bugün yayınlanacak.

MİNA KOYUNCULAR KİM, KAÇ YAŞINDA?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.. Maviye Sürgün dizisinde Azra karakterini oynayan isim şimdi ise Sevdiğim Sensin dizisi ile ekranlara geliyor.

MİNA KOYUNCULAR OYNADIĞI TV DİZİLERİ

Genç yaşta oyunculuğa başlayan Mina Koyuncular, 2019 - 2020 döneminde ATV kanalında yayınlanan 'Beni Bırakma' dizisinde Leyla karakterini oynamıştı. Koyuncular Maviye Sürgün dizisinde Azra karakteri ile beğeni toplamıştı.

MİNA KOYUNCULAR DAHA ÖNCE HANGİ DİZİDE OYNADI?

Maviye Sürgün (Azra, 2023)

İkimizin Sırrı (Gonca, 2021)

Beni Bırakma (Leyla, 2019-2020)