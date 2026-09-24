Sevdiğim Sensin Sinem kim, gerçek adı nedir? Diziye Sinem karakteri geliyor

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İstanbul
Yayınlandığı ilk günden beri ilgi ile takip edilen Sevdiğim Sensin dizisinde heyecan devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda ekran karşısına çıkacak olan Sinem karakterini kim oynuyor merak edildi.
Star TV'de yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde Sinem karakterini Mina Koyuncular oynayacak.
Birçok dizide yer alan başarılı oyuncu şimdi ise Sevdiğim Sensin ile ekran karşısına çıkıyor. Yeşim Aslan’ın yazdığı dizinin 18. bölümü bugün yayınlanacak.
1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.. Maviye Sürgün dizisinde Azra karakterini oynayan isim şimdi ise Sevdiğim Sensin dizisi ile ekranlara geliyor.
Genç yaşta oyunculuğa başlayan Mina Koyuncular, 2019 - 2020 döneminde ATV kanalında yayınlanan 'Beni Bırakma' dizisinde Leyla karakterini oynamıştı. Koyuncular Maviye Sürgün dizisinde Azra karakteri ile beğeni toplamıştı.
Maviye Sürgün (Azra, 2023)
İkimizin Sırrı (Gonca, 2021)
Beni Bırakma (Leyla, 2019-2020)