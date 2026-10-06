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Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 16:31

Öğretmenden velilere taciz! Annelere sarf ettiği cümleler şoke etti: ' Sen dulsun...'

İzmir'in Bornova ilçesinde bir ortaokulda görevli öğretmen Y.H.'nin kadın velileri sözlü olarak taciz ettiği ortaya çıktı. Belirlediği anneleri çocukların durumunu konuşmak için kafeye çağıran öğretmenin velilere sarf ettiği cümleler şoke etti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 16:31

ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Y.H., birkaç öğrenci ismi sayarak bu çocukların anneleriyle görüşmek istediğini söyledi. Görüşme sırasında kadın velileri sözlü olarak taciz eden öğretmenin annelere sarf ettiği cümleler duyanları şoke etti. 

HABERİN ÖZETİ

Öğretmenden velilere taciz! Annelere sarf ettiği cümleler şoke etti: ' Sen dulsun...'

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Bornova'da bir ortaokulda görevli erkek öğretmen, veli toplantısı sonrası annelerle görüştüğü sırada kadın velilere yönelik taciz edici sözler sarf etti.
Öğretmen Y.H., velilere yönelik söylediği sözlerde, bir veliye 'Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun' derken, başka bir veliye ise 'Siz dulsunuz, sizinle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır, evlenmeyi düşünüyor musunuz?' ifadelerini kullandı.
Olayın ardından veliler okula giderek okul yönetimine dilekçe ile şikayette bulundu.
Bir veli, öğretmenin daha önce de başka bir okulda müdürlük yaparken taciz şikayeti olduğunu öğrendiğini belirtti.
Konuyla ilgili Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Öğretmenden velilere taciz! Annelere sarf ettiği cümleler şoke etti: ' Sen dulsun...'

"SENİN GİBİ KARIM OLSUN, 40 YIL BORCUM OLSUN"

Öğretmen Y.H.'nin, görüşme esnasında bir veliye sözlü olarak ‘severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun' dediği, bir başka veliye ise ‘siz dulsunuz, sizinle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır, evlenmeyi düşünüyor musunuz?' ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Olayın ardından okula giden veliler, yönetime dilekçe vererek öğretmenden şikayetçi oldu.

Öğretmenden velilere taciz! Annelere sarf ettiği cümleler şoke etti: ' Sen dulsun...'

"SİZİ İSTEMİYORUM, BEN BAYAN İSTİYORUM"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan bir veli, "Okulumuzda veli toplantısı yapılacaktı. Ben de yoğun bir sektörde çalıştığım için eşimle birlikte toplantıya katıldım. Tüm öğretmenlerimiz geldi, görüşmelerimizi yaptık ve yeni gelen öğretmenlerimizle de tanıştık. Bu esnada matematik öğretmenimiz toplantı esnasında içeri girdi ve sürekli kadınlara hitaben konuştu. Öğretmen, ‘Ben bayanlarla görüşmek istiyorum, bayanlar da benim telefon numaramı kaydetsin' diyerek beş altı tane çocuk ismi söyledi. Bu çocukların arasında benim oğlumun ismi de vardı. Toplantı bittikten sonra ben koridorda öğretmenle karşılaştım ve ‘Hocam, kısa bir süreniz varsa görüşebilir miyiz?' dedim. Bana parmağının ucuyla göğüs kafesime dokunarak, ‘Sizi istemiyorum, ben bayan istiyorum' dedi. Eşime bakarak gözünü açıp kapatarak bayanlarla görüşmek istediğini belirtti. Ben bunda ilk başta kötü bir niyet algılamadım. Kadın velilerimiz çocuklarla daha fazla zaman geçirdiği için durumu o şekilde yorumladım. Öğretmen, okulun hemen yukarısında bulunan bir kafede görüşme yapacağımızı söyledi" ifadelerini kullandı.

"SİZ DULSUNUZ, SİZİNLE SEVGİLİ OLMAK İSTEYEN ÇOK KİŞİ VARDIR"

Eşinin öğretmenle toplantı yapmak için diğer kadın velilerle birlikte kafeye gittiğini söyleyen veli, "Tüm veliler öğretmen eşliğinde oturup çay ve kahve içmişler. Ardından matematik öğretmeni diğer velileri yan masaya almış. Eşim masada konuşurken ona, "Severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun" şeklinde hitaplarda bulunmuş. Eşim bir şoka uğradığını söyledi. Bunu duyunca, ‘Öğretmenim, toplantıyı sonlandıralım' diyerek hemen kalktığını anlattı. Eşim masadan kalkınca diğer veliler masasına geçmiş ve eşim yaşananları onlara söylemiş. Diğer veliler ise ‘Siz yanlış anlamış olabilirsiniz' demişler. Eşim korku içinde okulun olduğu tarafa doğru yaklaşmış. Daha sonra diğer veliler de bu matematik öğretmenle görüştükten sonra bir panik içerisinde eşimin yanına gelmişler ve ‘Bizi de rahatsız etti' demişler. Diğer veliye, ‘siz dulsunuz, sizinle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır, evlenmeyi düşünüyor musunuz?' şeklinde sözler sarf etmiş" dedi.

"DAHA ÖNCE DE TACİZ İDDİALARI OLDUĞUNU ÖĞRENDİM, ENDİŞELİYİZ"

Konuyla ilgili okul yönetimiyle görüştüğünü anlatan veli, "Bu öğretmenin daha önce 'da başka okulda müdürlük yaparken taciz şikayeti olduğunu öğrendim. Biz endişeliyiz. Toplantıda olan kadın velilerle okulumuza gelip şikayette bulunduk ve dilekçelerimizi verdik" cümlelerini aktardı. Öte yandan, söz konusu iddialar üzerine Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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#bornova
#buca
#İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
#Yavuz Sultan Selim Ortaokulu
#Kazım Dirik Mahallesi
#Yaşam
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