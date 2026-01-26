Menü Kapat
TGRT Haber
Kağıthane'de dehşete düşüren olay! Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü

İstanbul Kağıthane’de hayatını kaybeden annelerinin cenaze namazı sonrası iki kardeş arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Miras anlaşmazlığı yüzünden yaşandığı öne sürülen olayda Mustafa M., kardeşi Mehmet M.’yi cami bahçesinde silahla vurarak öldürdü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 19:37

’de bir kişi, annesinin cenazesinde kardeşini silahla vurarak öldürdü. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

CENAZENİN HEMEN ARDINDAN SİLAHINA SARILDI

Saat 16.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi Mesut Sokak’ta bulunan Yusuf Ömürlü Camii’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden Fadime M. için Yusuf Ömürlü Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Fadime M.’nin cenazesi araca yüklendikten hemen sonra Mustafa M., kardeşi Mehmet M.'yi cami bahçesinde yakın mesafeden kurşun yağmuruna tuttu.

Kağıthane'de dehşete düşüren olay! Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü

ANNESİNİN CENAZESİNDE YERE YIĞILDI

Mehmet M. kanlar içerisinde yere yığılırken, cenazeye gelenler panik içinde etrafa kaçıştı. Camide bulunan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet M. hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alarak, cami bahçesini boşaltan polis ekipleri, şüpheli Mustafa M.'yi olay yerinde silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

ANNESİNİN CENAZESİNDE MİRAS YÜZÜNDEN KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Yakın mesafeden başına aldığı kurşunlarla yere yığılan Mehmet M.’nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Mustafa M.’nin işlediği suçlardan 4 kaydı olduğu ve kardeşini yüzünden öldürdüğü ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
#silahlı saldırı
#cinayet
#miras
#kağıthane
#suç
#kardeş katili
#Gündem
