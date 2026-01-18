Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Arama Kapat
Gündem
 Ümit Buget

Kağıthane'de kalaşnikoflu infaz! 9 saat pusuda beklemişler

Kağıthane’de cezaevinden yeni çıkan 25 yaşındaki Burak Tunçel, kalaşnikoflu saldırıda 37 kurşunla öldürüldü. Detaylar, olayın bir 'sokak saldırısı'ndan çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Saldırganlar Burak Tunçel’i günlerce GPS’le izledi, 9 saat boyunca pusu kurdu...

İstanbul’un ortasında, gündelik hayatın tam içinde, profesyonelce planlanmış bir infaz. 37 merminin sıkıldığı olayda, saldırganların kurbanlarını günlerce GPS ile takip ettiği ve olay yerinde tam 9 saat boyunca pusu kurduğu ortaya çıktı.

Olay, 15 Ocak Perşembe günü saat 11.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Burak Tunçel (25), 34 HUB 246 plakalı aracına bindiği esnada, yanında park halindeki araçta bekleyen maskeli saldırganların hedefi oldu. İkisi kalaşnikof kullanan üç saldırgan, Tunçel'in üzerine adeta mermi yağdırdı.

Kağıthane'de kalaşnikoflu infaz! 9 saat pusuda beklemişler

9 SAAT BOYUNCA ARACIN İÇİNDE BEKLEMİŞLER

Emniyet birimlerinin derinlemesine incelemesi sonucunda, saldırganların planlı bir suikast gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlıların, Tunçel'in aracının altına GPS (sinyal takip cihazı) yerleştirerek hareketlerini izledikleri tespit edildi. Olay günü saat 03.00'te pusunun kurulacağı noktaya gelen saldırganların, Tunçel'in evden çıkıp aracına binmesi için 9 saat boyunca araç içinde bekledikleri öğrenildi.

Saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin, izlerini kaybettirmek için kullandıkları siyah otomobili Kemerburgaz-Göktürk mevkisinde ateşe verdikleri belirlendi. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kağıthane'de kalaşnikoflu infaz! 9 saat pusuda beklemişler

SUÇ DOSYASI KABARIK

Hastaneye kaldırılan ancak kulak, boyun, göğüs ve sırtına isabet eden çok sayıda kurşunla hayatını kaybeden Burak Tunçel'in kabarık bir suç dosyası olduğu ortaya çıktı.

Tunçel'in; Uyuşturucu madde kullanmak, Açıktan hırsızlık, Mala zarar verme gibi suçlardan toplam 12 adet suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi.

