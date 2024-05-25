Kağıthane'de yangın paniği: Yaralılar var!

25 May 2024 03:46 - Güncelleme : 25 May 2024 03:47

Husiler ile Yemen hükümeti arasında esir takası adımı: Çok sayıda kişi serbest kalacak!

Husiler ile Yemen hükümeti arasında esir takası adımı: Çok sayıda kişi serbest kalacak!

Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında gece saatlerinde çıkan yangın, paniğe yol açtı. Alevlerin alev alev yaktığı dairede mahsur kalan 3 kişi dumandan etkilendi. Yangının henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı iddia edildi. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

3 KİŞİ ETKİLENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın dolayısıyla çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yangının sebebiyle ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralar, çevre hastanelere kaldırıldı. Çıkan yangında dairede hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları sürüyor.