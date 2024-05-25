Kağıthane'de yangın paniği: Yaralılar var!
İstanbul Kağıthane’de korkutan bir yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında 3 kişi yaralandı. Yangın ile araştırma devam ediyor.
Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında gece saatlerinde çıkan yangın, paniğe yol açtı. Alevlerin alev alev yaktığı dairede mahsur kalan 3 kişi dumandan etkilendi. Yangının henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı iddia edildi. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
3 KİŞİ ETKİLENDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın dolayısıyla çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Yangının sebebiyle ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralar, çevre hastanelere kaldırıldı. Çıkan yangında dairede hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları sürüyor.