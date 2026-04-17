Kahramanmaraş canisi İsa Aras Mersinli hakkında şok detay! Arkadaşı itiraf etti: "Çok eşli ilişkimiz vardı"

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
9'u öğrenci 10 kişiyi acımasızca katleden 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin eğitim gördüğü okulda yaptığı silahlı saldırı tüm Türkiye'yi derinden sarstı.
Katil İsa Aras Mersinli'nin saldırıyı neden yaptığına dair yapılan araştırmalarda çok çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Mersinli'nin internet üzerinden İncel, LGBT ve şiddet temalı oyun gruplarında sıkça vakit geçirdiği belirlendi.
WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de okul katliamı gerçekleştiren Elliot Rodger'a ait bir fotoğraf kullanan İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki bir arkadaşına ulaşıldı.
İsa Aras Mersinli'nin arkadaşından şok itiraflar geldi. Katil İsa Aras ile çok eşli bir ilişkileri olduklarını kaydeden arkadaşı şunları söyledi:
"Aras (Konata), sürekli 'Okul saldırısı yapacağım, haha' derdi. Biz de 'Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız' gibi şakalar yapardık. Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum ama deneyeceğim.
Biz bunun olmasını istemedik, Aras (Konata) için de bunu istemedik. O benim ve Victor'un kız arkadaşıydı; poliamor (çok eşli) bir ilişkimiz vardı. Olanları öğrendiğimizde hepimiz ağladık.
"Ne ben ne de Victor, Aras'ın bunu yapmasını istemedik. Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik. Diğer arkadaşlarımız da öyle. İsim vermeyeceğim ama bulunduğumuz Discord sunucusundaki birçok kişi bunu söyledi.
"Şu an sunucu askıya alındı, bu olaydan dolayı sanırım iki yıl boyunca kullanamayacağım. Aras'ın cansız bedenini gördüm... Victor ile birlikte çok ağladık. Kurbanlar için de gerçekten çok üzgünüm"