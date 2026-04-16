Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kahramanmaraş'taki okul saldırısına tanık oldu, dehşet dolu anları anlattı: "Çocuklar ‘Geliyor’ deyip penceren atladı"

Kahramanmaraş’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında olay yerine ilk gidenlerden biri olan mahalle muhtarı, dehşet dolu o anları anlattı. Çocukların ‘Geliyor’ diyerek penceren atladıklarını söyleyen muhtar, "Çok kötü bir andı. Allah bir daha milletimize, devletimize, mahallemize böyle bir olay yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 17:36

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sırasında olay yerine ilk ulaşanlar arasında bulunan Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen, yaşananları aktardı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen, silah seslerini duyduktan sonra okula gittiğini ve geldiğinde çocukların yaralanmış olduğunu belirtti.
Özen, hayatını kaybeden bir öğretmenin çocukları korumak için üzerlerine kapandığını aktardı.
Saldırı sırasında çocuklar pencereden atlamaya çalıştı, bu sırada bir çocuğun ayağı kırıldı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Silah seslerini duyduktan sonra okula gittiğini belirten Özen, “Ben muhtarlıktaydım. Silah seslerini duyar duymaz koşarak geldik. Geldiğimizde her şey olmuş, çocuklarımız yaralanmıştı” ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMEN ÇOCUKLARIN ÜZERİNE SİPER OLMUŞTU”

Hayatını kaybeden öğretmenin çocukları korumak için kendini onların üzerine attığını dile getiren Özen, “Dikkatimi çeken bir durum vardı. Vefat eden öğretmen çocukların üstüne kapanmıştı. Kadın bir öğretmendi. Ortam çok kötüydü, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Ben geldiğimde aileler henüz gelmemişti. Öğretmenler ve birkaç polis vardı” dedi.

"ÇOK KÖTÜ BİR ANDI"

Çocukların pencereden atladığını da anlatan Özen, “Çocuklar pencereden atlarken ‘Atlamayın’ diye uyardık. Atlayanlardan birinin ayağı kırıldı. ‘Geliyor’ diye bağırarak atlıyorlardı. Çok kötü bir andı. Allah bir daha milletimize, devletimize, mahallemize böyle bir olay yaşatmasın” şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#kahramanmaraş
#silahlı saldırı
#Okul Saldırısı
#Haydarbey Mahallesi
#Ökkeş Özen
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.