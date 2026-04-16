Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sırasında olay yerine ilk ulaşanlar arasında bulunan Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen, yaşananları aktardı.

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş'taki okul saldırısına tanık oldu, dehşet dolu anları anlattı: "Çocuklar ‘Geliyor’ deyip penceren atladı" Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen, silah seslerini duyduktan sonra okula gittiğini ve geldiğinde çocukların yaralanmış olduğunu belirtti. Özen, hayatını kaybeden bir öğretmenin çocukları korumak için üzerlerine kapandığını aktardı. Saldırı sırasında çocuklar pencereden atlamaya çalıştı, bu sırada bir çocuğun ayağı kırıldı.

Silah seslerini duyduktan sonra okula gittiğini belirten Özen, “Ben muhtarlıktaydım. Silah seslerini duyar duymaz koşarak geldik. Geldiğimizde her şey olmuş, çocuklarımız yaralanmıştı” ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMEN ÇOCUKLARIN ÜZERİNE SİPER OLMUŞTU”

Hayatını kaybeden öğretmenin çocukları korumak için kendini onların üzerine attığını dile getiren Özen, “Dikkatimi çeken bir durum vardı. Vefat eden öğretmen çocukların üstüne kapanmıştı. Kadın bir öğretmendi. Ortam çok kötüydü, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Ben geldiğimde aileler henüz gelmemişti. Öğretmenler ve birkaç polis vardı” dedi.

"ÇOK KÖTÜ BİR ANDI"

Çocukların pencereden atladığını da anlatan Özen, “Çocuklar pencereden atlarken ‘Atlamayın’ diye uyardık. Atlayanlardan birinin ayağı kırıldı. ‘Geliyor’ diye bağırarak atlıyorlardı. Çok kötü bir andı. Allah bir daha milletimize, devletimize, mahallemize böyle bir olay yaşatmasın” şeklinde konuştu.