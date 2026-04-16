Kahramanmaraş'taki okul saldırısına tanık oldu, dehşet dolu anları anlattı: "Çocuklar ‘Geliyor’ deyip penceren atladı"

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sırasında olay yerine ilk ulaşanlar arasında bulunan Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen, yaşananları aktardı.
Silah seslerini duyduktan sonra okula gittiğini belirten Özen, “Ben muhtarlıktaydım. Silah seslerini duyar duymaz koşarak geldik. Geldiğimizde her şey olmuş, çocuklarımız yaralanmıştı” ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybeden öğretmenin çocukları korumak için kendini onların üzerine attığını dile getiren Özen, “Dikkatimi çeken bir durum vardı. Vefat eden öğretmen çocukların üstüne kapanmıştı. Kadın bir öğretmendi. Ortam çok kötüydü, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Ben geldiğimde aileler henüz gelmemişti. Öğretmenler ve birkaç polis vardı” dedi.
Çocukların pencereden atladığını da anlatan Özen, “Çocuklar pencereden atlarken ‘Atlamayın’ diye uyardık. Atlayanlardan birinin ayağı kırıldı. ‘Geliyor’ diye bağırarak atlıyorlardı. Çok kötü bir andı. Allah bir daha milletimize, devletimize, mahallemize böyle bir olay yaşatmasın” şeklinde konuştu.