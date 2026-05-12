Kahramanmaraş depreminde 77 kişiye mezar oldu: Müteahhidin cezası belli oldu

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde 77 kişinin hayatını kaybettiği Hünkar Apartmanı davasında karar çıktı. Mahkeme, binanın müteahhidi Osman Kala’yı “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan cezaya çarptırıldı.

Kahramanmaraş depreminde 77 kişiye mezar oldu: Müteahhidin cezası belli oldu
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu ilçesinde 77 kişinin yaşamını yitirdiği Hünkar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin dava görüldü.

Kahramanmaraş depreminde 77 kişiye mezar oldu: Müteahhidin cezası belli oldu

Kahramanmaraş'ta 77 kişinin hayatını kaybettiği Hünkar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada müteahhit Osman Kala'ya 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan Hünkar Apartmanı'nda 77 kişi yaşamını yitirdi.
Müteahhit Osman Kala, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuksuz sanık H.G. ile kamu görevlileri F.D, H.Ç. ve Z.A.Ş. beraat etti.
Müşteki Özlem Başçı, kararın adil olmadığını belirterek itiraz edeceklerini söyledi.
MÜTEAHHİDİ OSMAN KALA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık H.G. ile müşteki ve sanık avukatları katıldı. Başka dosyadan tutuklu bulunan sanık Osman Kala ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar duruşmada yer almadı.

Duruşmada görüşü sorulan iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını yineledi.

Son sözü sorulan sanık Osman Kala, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, suçlamaları kabul etmediğini ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanık H.G. de bilirkişi raporunda kusursuz bulunduğunu savunarak beraatini talep etti. Sanık avukatları da mütalaayı kabul etmediklerini ifade etti.

12 YIL CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Osman Kala'yı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanık H.G'nin beraatine karar veren heyet, birleşen dosyada yargılanan kamu görevlileri F.D, H.Ç. ve Z.A.Ş'nin de ayrı ayrı beraatine hükmetti.

Müşteki Özlem Başçı, duruşma sonrası gazetecilere, depremde anne ve babasını kaybettiğini belirterek, kamu görevlilerinin ceza almamasına tepki gösterdi.

Başçı, "Burada sadece müteahhide ceza verildi. Verilen cezanın da hak edilen bir ceza olduğunu düşünmüyorum. Statik proje müellifi de suçludur. Kararın adaletli olduğunu düşünmüyoruz, itiraz edeceğiz." dedi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde bulunan Hünkar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 77 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanık hakkında dava açılmıştı.

