Kahramanmaraş saldırısında bir can kaybı daha: 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu vefat etti

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan’da meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü.
11 yaşındaki Almina Ağaoğlu da saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanmıştı. Küçük kız iki haftayı aşkın süredir verdiği yaşam savaşını bugün saat 05.45'te kaybetti ve tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Almina'nın vefatı ile hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9'a olayda ölenlerin sayısı ise 11'e yükseldi.