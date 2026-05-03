Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan’da meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü.

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş saldırısında bir can kaybı daha: 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu vefat etti Kahramanmaraş Onikişubat'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu hayatını kaybederek, hayatını kaybeden öğrenci sayısı 9'a, toplam ölen sayısı ise 11'e yükseldi. 15 Nisan'da Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Saldırgan da olayda ölmüştü. 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu saldırıda kafasına aldığı iki kurşunla ağır yaralanmıştı. Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

AĞIR YARALANMIŞTI

11 yaşındaki Almina Ağaoğlu da saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanmıştı. Küçük kız iki haftayı aşkın süredir verdiği yaşam savaşını bugün saat 05.45'te kaybetti ve tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Almina'nın vefatı ile hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9'a olayda ölenlerin sayısı ise 11'e yükseldi.