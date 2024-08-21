Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
21 Ağustos 2024 04:21 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 04:22
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu kez depremin adresi Kahramanmaraş.
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, merkez üssü Göksun ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04.10 sularında yaşanan depremin derinliği ise, 3.9 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber