Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

19 May 2024 19:40 - Güncelleme : 19 May 2024 20:21

Girit Adası açıklarında deprem oldu! Akdeniz peş peşe sallanıyor

Girit Adası açıklarında deprem oldu! Akdeniz peş peşe sallanıyor

Kahramanmaraş Onikişubat merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 19.33'te meydana gelen sarsıntının derinliği AFAD'dan gelen ilk bilgilere göre 7 km olarak kayıtlara geçti.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 3.2 km olarak açıkladı.