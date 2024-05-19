Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 May 2024 19:40 - Güncelleme : 19 May 2024 20:21
Son dakika deprem! Kahramanmaraş saat 19.33'te 3.9 büyüklüğündeki depremle sallandı. AFAD'dan ilk açıklama geldi.
Kahramanmaraş Onikişubat merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 19.33'te meydana gelen sarsıntının derinliği AFAD'dan gelen ilk bilgilere göre 7 km olarak kayıtlara geçti.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 3.2 km olarak açıkladı.
Kaynak: tgrthaber.com