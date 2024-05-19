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Girit Adası açıklarında deprem oldu! Akdeniz peş peşe sallanıyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 May 2024 05:33 - Güncelleme : 19 May 2024 05:54
Girit Adası açıklarında deprem oldu! Akdeniz peş peşe sallanıyor

Son dakika deprem! Akdeniz açıkları peş peşe depremlerle sallanıyor. Girit Adası 3.1 büyüklüğünde depremle sallandı.

Girit Adası açıklarında saat 05.15'te 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli'den gelen bilgilere göre sarsıntı yerin 5.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Saat 01.36'da 3.6 büyüklüğünde diğer bir deprem de yine Akdeniz'in Rodos açıklarında meydana geldi.

Girit Adası açıklarında deprem oldu! Akdeniz peş peşe sallanıyor - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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