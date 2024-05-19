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Osmaniye'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
19 May 2024 00:48 - Güncelleme : 19 May 2024 00:57
Osmaniye&#039;de deprem oldu! AFAD&#039;dan açıklama geldi

Osmaniye'de gece yarısı deprem oldu. AFAD, paniğe neden olan depremin 3,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Osmaniye gece saatlerinde depremle sarsıldı. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin merkezinde saat 00.29'da deprem olduğunu açıkladı. AFAD depremin 3,1 büyüklüğünde olduğunu açıklarken, derinliği ise 7,15 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Osmaniye Karataş olduğunu bildirdi. Kandilli depremin büyüklüğünü ise 2,9 olarak duyurdu.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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