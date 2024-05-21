Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

21 May 2024 19:02 - Güncelleme : 21 May 2024 19:14

Tünelde feci kaza! Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Tünelde feci kaza! Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

6 Şubat 2023'te 'Asrın Felaketi' ile sarsılan Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde yine deprem paniği yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 18.52'de 3,5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 8,92 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Çınarlı-Pazarcık olarak açıkladı. Depremin 3,5 büyüklüğünde olduğu bildiren Kandilli, derinliğinin ise 5 kilometre olduğunu duyurdu.