Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası dikkat çeken açıklama! Kahramanmaraş'a dikkat çekti

20 May 2024 19:02 - Güncelleme : 20 May 2024 19:04

Naci Görür deprem için en çok endişelendiği 3 şehri açıkladı: Zamanı geldi, tarih tekerrür edecek

Naci Görür deprem için en çok endişelendiği 3 şehri açıkladı: Zamanı geldi, tarih tekerrür edecek

Elazığ'da bugün öğle saatlerinde deprem paniği yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12:28'de meydana gelen depremin 4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 4,55 kilometre olarak kaydedildi. Bu depremden kısa süre sonra saat 14.41 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: HASAR İHBARI YOK

Deprem bölgedeki vatandaşlarda korku dolu anlara neden olurken, Elazığ Valiliğinden de açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AFAD’dan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçesinde 20 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.28’de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 15.41 itibariyle ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Elazığ depremi sonrası Bilim Akademisi Üyesi, Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş depremlerine dikkat çeken Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Arkadaşlar Elazığ, Sivrice/Yedigöze’nin hemen kuzeyinde 4,0 deprem oldu. Elazığ 2020 depreminin olduğu Doğu Anadolu fay zonu. 2023 Maraş depremlerinden sonra bu sarsıntılar normaldir, endişe etmemek gerekir."