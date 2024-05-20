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Elazığ'da peş peşe korkutan depremler: Son dakika deprem...

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
20 May 2024 15:40 - Güncelleme : 20 May 2024 15:47
Elazığ&#039;da peş peşe korkutan depremler: Son dakika deprem...

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.55 kilometre olarak kaydedildi. 

AFAD İLK VERİLERİ PAYLAŞTI 

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Sivrice (Elazığ)

Tarih:2024-05-20

Saat:15:28:21 TSİ

Enlem:38.46083 N

Boylam:39.25917 E

Derinlik:4.55 km

PEŞ PEŞE DEPREMLER 

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.41 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bekçitepe mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Kaynak: Tgrthaber.com
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