Elazığ'da peş peşe korkutan depremler: Son dakika deprem...

20 May 2024 15:40 - Güncelleme : 20 May 2024 15:47

Az önce deprem oldu! Kandilli son dakika duyurdu: Elazığ sallandı... |Son dakika depremi

Az önce deprem oldu! Kandilli son dakika duyurdu: Elazığ sallandı... |Son dakika depremi

Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.55 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD İLK VERİLERİ PAYLAŞTI

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Sivrice (Elazığ)

Tarih:2024-05-20

Saat:15:28:21 TSİ

Enlem:38.46083 N

Boylam:39.25917 E

Derinlik:4.55 km

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.41 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bekçitepe mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.