Elazığ'da peş peşe korkutan depremler: Son dakika deprem...
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
20 May 2024 15:40 - Güncelleme : 20 May 2024 15:47
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.55 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD İLK VERİLERİ PAYLAŞTI
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-05-20
Saat:15:28:21 TSİ
Enlem:38.46083 N
Boylam:39.25917 E
Derinlik:4.55 km
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.41 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bekçitepe mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Kaynak: Tgrthaber.com