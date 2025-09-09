Menü Kapat
TGRT Haber
 Suat Vilgen

Polise sandalye ve bıçakla saldırıp serbest kalmışlardı! Baba ve oğlu için yeni karar

Aksaray'da polis memurlarına tekme, yumruk, sandalye ve bıçakla saldıran ardından serbest kalan baba ve oğlu için mahkemeden yeni karar çıktı..

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
13:23
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
13:23

'da 2'si 4 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Arbede esnasında polis memurlarına tekme, yumruk, sandalye ve bıçakla saldıran baba ve oğlu daha sonra serbest kamış, karar büyük tepki çekmişti.

Polise sandalye ve bıçakla saldırıp serbest kalmışlardı! Baba ve oğlu için yeni karar

KAVGAYI BIRAKIP POLİSE SALDIRDILAR

Olay, önceki gece Muhsin Çelebi Mahallesi 600 Sokak'ta yaşandı. Mustafa A. (23) ve babası Ali A. (46), aynı sokakta oturdukları ve daha önceden husumetli oldukları Tuncer Ç. (48) ve oğlu Mustafa Samet Ç. (22) ile laf atma meselesi yüzünden tartıştı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen bekçi ve polis ekipleri kavgaya müdahale edip ayırmak istedi. Tuncer Ç. ile oğlu Mustafa Samet Ç. polislerin müdahalesiyle durdurulurken, Ali A. ile oğlu Mustafa A. husumetlilerini bırakıp polis memurlarına saldırdı.

Polise sandalye ve bıçakla saldırıp serbest kalmışlardı! Baba ve oğlu için yeni karar

7 KİŞİ DE SERBEST KALMIŞTI

Mustafa A. elindeki sandalye ile polis memurunun koluna vurup yaralarken, babası Ali A. ise elindeki bıçakla önce çevredeki vatandaşlara, sonra da polis memuruna saldırdı. Güçlükle etkisiz hale getirilen baba ve oğlu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polise sandalye ve bıçakla saldırıp serbest kalmışlardı! Baba ve oğlu için yeni karar

Polis memurları ise ekip otolarıyla hastaneye götürülürken, sandalyeyle yaralanan polis memurunun kolu alçıya alındı. Olayla ilgili Mustafa A. ve babası Ali A. ile karşı taraftan Mustafa Samet Ç. (22), Y.Ç. (16), M.A.K. (17), B.Ş. (17) ve Tuncer Ç. (48) olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Polise sandalye ve bıçakla saldırıp serbest kalmışlardı! Baba ve oğlu için yeni karar

YENİDEN CEZAEVİNDELER

Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i alınan ifadelerinin ardından serbest kalırken, Mustafa A. ve babası Ali A., Aksaray Adliyesine sevk edildi. Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan baba-oğul, dün ek kararıyla yeniden adliyeye sevk edilip çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

