TGRT Haber
Benim Sayfam
27°
Gündem
Ameliyat sonrası hayatını kaybeden kızın ağabeyi konuştu! Nargile iddialarına yalanlama

Adana’da özel bir hastanede mide fıtığı ameliyatı sonrası hayatını kaybeden genç kızın ağabeyi konuştu. Genç kızla ilgili hastane başhekiminin ‘ameliyat sonrası nargile içti’ iddiası yalanlandı.

Irak'ta güzellik uzmanı merkezinde çalışan Çiğdem Bulut'a (33), bir yakınının taziyesi için bir süre önce memleketi Adana'da tedavi gördüğü bir özel hastanede mide fıtığı teşhisi konuldu. Cenazede rahatsızlanan Bulut için ameliyat kararı verildi.

Ameliyat sonrası hayatını kaybeden kızın ağabeyi konuştu! Nargile iddialarına yalanlama

ENTÜBE EDİLDİ

Tedavi için ameliyat olmak isteyen Bulut, 15 Ağustos'ta muayene olduğu Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile anlaştı. Hastanede 18 Ağustos'ta ameliyata alınan Bulut, 2 gün sonra taburcu edildi. Ameliyat sonrası kusma şikayetleri başlayan Bulut'un durumundan endişelenen yakınları, durumu operasyonu gerçekleştiren doktora anlattı. Doktorun kendilerine "Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir" dediğini iddia eden yakınları, Bulut'un durumunun ağırlaşması üzerine 25 Ağustos'ta ameliyat olduğu hastaneye götürdü. Burada daha da kötüleşen Bulut, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildikten sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat sonrası iç organlarında hasar oluştuğu iddia edilen Bulut, ameliyata alındı ancak dün saat 18.30 sıralarında hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedavi gören Yasmin Elif Salman da (4), 6 Eylül günü hayatını kaybetti.

BAŞHEKİM GENÇ KIZIN AİLESİNİ SUÇLADI

Genç kadının ardından bir çocuğun da hayatını kaybetmesi üzerine suçlamaların hedefinde olan Özel Altınkoza Hastanesi Başhekimi Onur Taktakoğlu, "İtibar saldırısına uğruyoruz. Hayatını kaybeden genç kadın konusunda kadın hastaneden gittikten sonra nargile kullanmış. Başarılı bir şekilde taburcu edildi. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Evde nargile ve elektronik sigarayı bir günde bitirmiş. Doktorun herhangi bir madde kullanmayacaksın demesi üzerine kullanıyor" açıklamasında bulunmuştu.

Ameliyat sonrası hayatını kaybeden kızın ağabeyi konuştu! Nargile iddialarına yalanlama

"KIZ KARDEŞİM NARGİLE KULLANMADI"

Ağabey Mehmet Timur (45) ise doktorun açıklamasına karşılık açıklama yapma gereği duyduklarını belirterek, "Kızımızın evde nargile içtiğini söylüyorlar. Oysa ameliyattan çıktıktan sonra su bile içemedi. Doktorla irtibata geçtiğimizde, durumun psikolojik olduğunu belirttiler. Ancak gece rahatsızlandı, yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Bana akciğerinin söndüğünü söylediler. Ben de 'siz akciğerine bakmadınız mı' diye sordum. Doktor ise 'bakmadım, bakmadım' diyerek gitti. Ardından kız Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Oradaki doktorlar ellerinden geleni yaptılar ama kurtarılamadı. Oysa bize sadece başsağlığı dileselerdi, olay bu dereceye gelmezdi" diye konuştu.

