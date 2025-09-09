Macaristan Portekiz maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Ronaldo maç kadrosunda var mı?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bugün F Grubu'nda yer alan Macaristan ile Portekiz karşı karşıya gelecek.

Portekiz gruplarda oynadığı ilk maçta Ermenistan karşısında galibiyet ile ayrıldı. Macaristan ise İrlanda ile berabere kalarak 1 puan aldı. Gruptan birinci çıkma ve Dünya Kupası yolunda kritik önem taşıyan maçın başlamasına saatler kaldı. Macaristan - Portekiz maç kadrosu ve Ronaldo'nun oynayıp oynamayacağı gündem oldu.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Macaristan - Portekiz maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu araştırılıyor.

MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Bugün saat 21. 45'te Puskas Arena'da oynanacak olan Macaristan - Portekiz maçı açıklanan bilgilere göre Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Portekiz galibiyet alırsa gruptan çıkma konusunda büyük bir avantaj elde edecek. Macaristan'ın ise beraberlikte yaşanan puan kaybının ardından tekrardan birinci çıkma şansı olacak.

RONALDO MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Macaristan - Portekiz maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Yıldız futbolcu Ermenistan maçında ilk 11'de başlayarak 2 gol atmıştı.

MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Macaristan - Portekiz maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Macaristan: Dibusz, Nego, Orban, Szalai, Kerkez, Styles; Bolla, A Toth, Szoboszlai, B Toth, Vargas

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Inacio, Mendes, J Neves, Vitinha, Fernandes, B Silva, Ronaldo, Felix