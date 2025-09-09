Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Macaristan Portekiz maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Ronaldo maç kadrosunda var mı?

Macaristan - Portekiz maç kadrosu karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte gündem oldu. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak olan karşılaşmada Ronaldo'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Taraftarlar tarafından Macaristan - Portekiz maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Macaristan Portekiz maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Ronaldo maç kadrosunda var mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 19:00

2026 Dünya Kupası kapsamında bugün F Grubu'nda yer alan ile karşı karşıya gelecek.

Portekiz gruplarda oynadığı ilk maçta Ermenistan karşısında galibiyet ile ayrıldı. Macaristan ise İrlanda ile berabere kalarak 1 puan aldı. Gruptan birinci çıkma ve Dünya Kupası yolunda kritik önem taşıyan maçın başlamasına saatler kaldı. Macaristan - Portekiz maç kadrosu ve 'nun oynayıp oynamayacağı gündem oldu.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Macaristan - Portekiz maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu araştırılıyor.

Macaristan Portekiz maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Ronaldo maç kadrosunda var mı?

MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Bugün saat 21. 45'te Puskas Arena'da oynanacak olan Macaristan - Portekiz maçı açıklanan bilgilere göre Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Portekiz galibiyet alırsa gruptan çıkma konusunda büyük bir avantaj elde edecek. Macaristan'ın ise beraberlikte yaşanan puan kaybının ardından tekrardan birinci çıkma şansı olacak.

Macaristan Portekiz maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Ronaldo maç kadrosunda var mı?

RONALDO MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Dünyaca ünlü futbolcu 'nun Macaristan - Portekiz maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Yıldız futbolcu Ermenistan maçında ilk 11'de başlayarak 2 gol atmıştı.

Macaristan Portekiz maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Ronaldo maç kadrosunda var mı?

MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Macaristan - Portekiz maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Macaristan: Dibusz, Nego, Orban, Szalai, Kerkez, Styles; Bolla, A Toth, Szoboszlai, B Toth, Vargas

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Inacio, Mendes, J Neves, Vitinha, Fernandes, B Silva, Ronaldo, Felix

ETİKETLER
#Futbol
#Macaristan
#cristiano ronaldo
#portekiz
#ronaldo
#avrupa elemeleri
#Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.