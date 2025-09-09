Fazlı Ateş ve İlker Arslan'ın yargılandığı rüşvet soruşturmasında yeni ifadeler! MASAK raporları soruldu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında; gözaltına alınan iş adamı Fazlı Ateş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı... Ateş, ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddederken, MASAK raporlarına yansıyan para transferlerine ilişkin konuştu.

"BORÇ ALIP VERDİK"

Müteahhit Fazlı Ateş, ifadesinde Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ı 30 yıldır tanıdığını ve dostane ilişkileri bulunduğunu söyledi. MASAK raporlarında görülen para transferleri için, "Zaman zaman borç alıp verdik. Dostane para alışverişleri" dedi.

22 Nisan 2025'te Arslan'ın hesabına gönderilen 250 bin TL için, "Borç istemiştir, göndermişimdir. Başka bir anlamı yoktur" ifadesini kullandı. 7 Şubat 2025'te gümrükleme şirketine gönderilen 997 bin TL için, "Müdür beyin yurt dışından aracı vardı, gümrükleme işlemi yapılacaktı. Hesabım uygundu, ödemeyi ben yaptım. Rüşvet değildir" dedi. 11 Haziran 2025'te Dilruba Arslan adına gönderilen 1,5 milyon TL için, "Ev peşinatı olarak gönderilmiştir. Dostane bir destektir" diye konuştu.

MASAK RAPORUNDAKİ PARA HAREKETLERİ

Dosyaya giren MASAK raporlarında İlker Arslan ve yakınlarına yapılan ödemeler şöyle sıralandı:

"15 Ocak 2025'te Melek Arslan'a 'maaş ödemesi' açıklamasıyla 53 bin 273 TL, 7 Şubat 2025'te gümrükleme şirketine 997 bin TL, 22 Nisan 2025'te İlker Arslan'ın hesabına 250 bin TL, 11 Haziran 2025'te 'Dilruba Arslan adına peşinat' açıklamasıyla 1,5 milyon TL. Toplam tutarın 2 milyon 800 bin TL'nin üzerinde olduğu belirlendi."

İDDİALARI REDDETTİ

Müteahhit E.T., belediyedeki sıkıntılarının çözümü için Fazlı Ateş'e 2 milyon TL verdiğini, ancak işinin çözülmemesi üzerine parayı geri aldığını söyledi. Ateş ise, "Bu yalnızca borçtu, iade ettim" diyerek iddiayı reddetti. İş adamı B.Ç. de ifadesinde, 2021'den itibaren Fazlı Ateş aracılığıyla İlker Arslan'a toplamda 6 milyon TL gönderdiğini öne sürdü. Ateş ise, "B.Ç.'den yalnızca borç aldım, bir kısmını ev satarak kapattım. İlker Müdür'e para götürmedim" dedi.

PARA HAREKETLERİNİN RÜŞVETLE İLGİSİ YOK

Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek ile tanıştığını, belediye ihalelerinde zaman zaman alt taşeron olarak çalıştığını kabul eden Fazlı Ateş, "Ancak, belediye üzerinden iş takipçiliği yapmadım. Hakkımdaki suçlamalar doğru değildir" diye konuştu. Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın avukatları ise, tutuklama kararına önümüzdeki günlerde itiraz edeceklerini açıkladı. Dilekçelerinde, müvekkillerinin kaçma şüphesinin bulunmadığını ve MASAK raporundaki para hareketlerinin rüşvetle ilgisinin olmadığını savundu.