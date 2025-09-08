İlker Arslan'ın dudak uçuklatan rüşvet trafiği! Dekontlar her şeyi ortaya çıkardı

Antalya'da görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan CHP’li eski Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le ilgili rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve rüşvete aracılık yapmakla suçlanan iş insanı Fazlı Ateş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Mali Şube’de görevli polisler, MASAK raporunda karşılarına çıkan İlker Arslan’a bağlı 3 milyon liralık para transferini incelemeye aldı.

Soruşturmayı derinleştiren Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı B.Ç. ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerine başvurdu. B.Ç. şüpheli, E.T. ise tanık sıfatıyla verdikleri beyanlarda dikkat çeken iddialar dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ASAT’tan ihale aldığını ancak hak edişinin ödenmeyerek mağdur edildiğini öne süren E.T., ifadesinde Arslan’ın arkadaşı Fazlı Ateş aracılığıyla rüşvet alma ve görevi kötüye kullanma kapsamına girebilecek maddi menfaat sağlandığını aktardı.

İŞ ÇÖZÜLMEYİNCE PARAYI GERİ ALDI

E.T., Ateş’in kendisini emniyet müdürünün çok yakınındaki biri olarak tanıttığını, ayrıca müdürün Muhittin Böcek ve oğluyla da yakın ilişkide olduğunu söylediğini belirtti. Yaşadığı ihale sorunuyla ilgili Ateş’e 2 milyon verdiğini, ancak işinin çözülememesi üzerine bu parayı geçtiğimiz şubat ayında geri aldığını ifade etti.

EV TAMİRATI GEREKÇESİ

Emniyet birimleri, Fazlı Ateş’in banka hesaplarını incelemeye aldı. Araştırmada, Ateş’in bu 2 milyonu, emniyet müdürünün ev tamiratını gerekçe göstererek başka bir iş insanından aldığı parayla ödediği belirlendi.

Ateş'in hesabında yapılan detaylı incelemede Emniyet Müdürü'nün kızı adına Antalya ili Döşemealtı'nda yapılmakta olan bir inşaattaki daire için 1 milyon 500 bin lira para transferi yapıldığını tespit etti. Ateş'in şirket hesabına 11 Haziran 2025 tarihinde gönderdiği paranın açıklama kısmında, "Sun City/2 Antalya Dilruba Hediye Arslan adına peşinat bedeli" ibaresinin yazılı olduğu belirlendi.

RÜŞVET TRAFİĞİ İŞLEM DEKONTUNDAN ÇIKTI!

Ateş'in, Emniyet Müdürü Arslan'ın Antalya'ya atanmadan önce yurtdışında görev yaptığı dönemde aldığı yurt dışı plakalı aracın ithalatı ile ilgili aracı bir firmaya trafik tescil işlemlerinin takibi maksadıyla geçtiğimiz 7 Şubat günü yaklaşık 27 bin euro yani (997 bin lira) gönderdiği de tespit edildi. Bu işlemin açıklama kısmında da "İlker arslan a ait gümrükleme hizmet bedeli" yazıldığı görüldü.

SAVCILIĞA BASKI UYGULADI

Savcılığın Fazlı Ateş'i mercek altına almasıyla beraber İl Emniyet Müdürü Arslan'ın savcılığa baskı uygulamaya çalıştığı da ortaya çıktı. Hakkında dinleme kararı çıkarılan Ateş'in o esnada İl Emniyet Müdürü ile arasında görüşmelerin devam ettiği de tespit edildi.