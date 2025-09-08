Menü Kapat
26°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor! Hem çalışanı hem de işvereni etkileyecek

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda çalışma hayatında "güvenceli esneklik" modeli ise dikkat çekti. Bu model, işe alım, kısmi çalışma, çalışma süreleri gibi bir dizi önemli konuda esneklikleri içeriyor. İşte detaylar...

Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor! Hem çalışanı hem de işvereni etkileyecek
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 08:24
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 08:39

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı 'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programın başlığında "güvenceli esnek" çalışma modeli dikkat çekti.

Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor! Hem çalışanı hem de işvereni etkileyecek

YENİ NESİL ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Programda, "İşgücü piyasasının sektörel dönüşümlerle değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler hayata geçirilerek, güvenceli esneklik geliştirilecek, işgücünün yeşil ve dijital dönüşümün gerekliliklerine uyumu artırılarak sürdürülebilir istihdam yapısı desteklenecektir." denildi.

Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor! Hem çalışanı hem de işvereni etkileyecek

Programda ayrıca bu model için, "Yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda işgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş yaşam dengesi gözetilerek sosyal taraflarla diyalog halinde mevzuat düze hayata geçirilecek ve güvenceli esneklik sağlanacaktır. İşgücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarının yararlanma koşullarının kolaylaştırılması sağlanacaktır." bilgisine de yer verildi.

2026 İŞARET EDİLDİ

Programda, bu modelin yaşama geçirileceği tarih olarak 2026 yılı işaret edildi.

Güvenceli esneklik modeli, işçiyi işe alma ve işten çıkarma ve esnek iş sözleşmeleri düzenleme, işletmelerin piyasadaki dalgalanmalara yönelik fazla çalışma, kısmi süreli çalışma gibi çalışma sürelerinde esnekleşmeyi, değişen koşullara yönelik olarak işverenlerin iş ve görev tanımlarında değişmelere yönelik yapılan esnekliği ve İşçinin performansa dayalı olarak ücrete yönelik olarak yapılan esneklik hükümlerini içeriyor.

Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor! Hem çalışanı hem de işvereni etkileyecek

GÜVENCELİ ESNEKLİK NEDİR?

Güvenveli esneklik, çalışma yaşamında, "Bir yandan işgücü piyasalarının, iş organizasyonlarının ve çalışma ilişkilerinin esnekliğini kuvvetlendirirken, diğer taraftan, özellikle dezavantajlı kesimler ve işgücü piyasası dışında kalanlar için iş güvencesi ve sosyal güvenlik haklarının kuvvetlendirilmesidir" olarak tarif ediliyor.

ÖĞRENCİLERE BİREYSEL EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

OVP’de dikkat çeken bir diğer düzenleme ise öğrenciler için bireysel emeklilik sistemi (BES) oldu.

Planda, “Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecektir” denilerek gençlere yeni bir tasarruf imkânı sunulacağı ifade edildi.

DİJİTAL TÜRK LİRASI YOLDA

Programda finansal teknolojilerle ilgili önemli bir adım da yer aldı. Dijital Türk lirasının hazırlık sürecine işaret edilen planda, “Dijital Türk lirasının iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutları ele alınarak kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir” ifadesi kullanıldı.

