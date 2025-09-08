Menü Kapat
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Kabine toplanıyor: Terörsüz Türkiye hedefi ve dış politika başlıkları masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. İç gündemde “Terörsüz Türkiye” hedefi ve komisyon çalışmaları öne çıkarken, dış gündemde Suriye’deki gelişmeler ile Gazze’de süren insani kriz ele alınacak.

Kabine toplanıyor: Terörsüz Türkiye hedefi ve dış politika başlıkları masada
08.09.2025
08.09.2025
, Cumhurbaşkanı önderliğinde bugün toplanıyor. Başkent Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda iç gündeme dair “” hedefi ve komisyon çalışmaları öne çıkarken, dış gündemde ise ’deki gelişmeler ile ’de süren insani kriz ele alınacak.

Kabine toplanıyor: Terörsüz Türkiye hedefi ve dış politika başlıkları masada
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE SON DURUM

Toplantının en önemli başlıklarından biri, Meclis’te kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu olacak. Komisyonun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar değerlendirilecek, sürecin tamamlanabilmesi için yeni bir mevzuat ihtiyacının olup olmadığı üzerinde durulacak.

Kabine toplanıyor: Terörsüz Türkiye hedefi ve dış politika başlıkları masada

SURİYE'DEKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLECEK

Suriye sahasında son dönemde yaşanan gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Özellikle 10 Mart’ta Şam yönetimiyle varılan mutabakat sonrası SDG’nin entegrasyon sürecinde yaşanan tıkanmalar ve bölgedeki güvenlik adımları masaya yatırılacak.

Kabine toplanıyor: Terörsüz Türkiye hedefi ve dış politika başlıkları masada

GAZZE’DE SOYKIRIM GÜNDEMDE

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ’in Gazze’ye yönelik saldırıları olacak. Devam eden insani krizle birlikte diplomatik girişimler de tartışılacak. Ay sonunda yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin tanıma kararları çerçevesinde Türkiye’nin diplomatik pozisyonu değerlendirilecek.

Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.00’da başlayacak.

