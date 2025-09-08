Kabine toplanıyor: Terörsüz Türkiye hedefi ve dış politika başlıkları masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bugün toplanıyor. Başkent Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda iç gündeme dair “Terörsüz Türkiye” hedefi ve komisyon çalışmaları öne çıkarken, dış gündemde ise Suriye’deki gelişmeler ile Gazze’de süren insani kriz ele alınacak.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE SON DURUM

Toplantının en önemli başlıklarından biri, Meclis’te kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu olacak. Komisyonun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar değerlendirilecek, sürecin tamamlanabilmesi için yeni bir mevzuat ihtiyacının olup olmadığı üzerinde durulacak.

SURİYE'DEKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLECEK

Suriye sahasında son dönemde yaşanan gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Özellikle 10 Mart’ta Şam yönetimiyle varılan mutabakat sonrası SDG’nin entegrasyon sürecinde yaşanan tıkanmalar ve bölgedeki güvenlik adımları masaya yatırılacak.

GAZZE’DE SOYKIRIM GÜNDEMDE

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları olacak. Devam eden insani krizle birlikte diplomatik girişimler de tartışılacak. Ay sonunda yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin tanıma kararları çerçevesinde Türkiye’nin diplomatik pozisyonu değerlendirilecek.

Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.00’da başlayacak.