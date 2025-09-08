Menü Kapat
İzmir karakol saldırısında anne ve babaya gözaltı! İfadesi şoke etti: 'Eğer sürdürseydi...'

İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi polis karakoluna silahlı saldırı düzenledi. 2 polisimizin şehit edildiği korkunç olaya ilişkin, saldırganın anne ve babasıyla birlikte 2 arkadaşı gözaltına alındı. Baba N.B.', ilk ifadesinde oğlunun son zamanlarda radikal davranışlar sergilediğini belirttiği öğrenildi.

İzmir karakol saldırısında anne ve babaya gözaltı! İfadesi şoke etti: 'Eğer sürdürseydi...'
Çetin Emeç Mahallesi Fethibey Sokak’ta bulunan Salih İşgören Merkezi'ne silahlı düzenlendi. 11. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki E.B.'nin gerçekleştirdiği saldıra 2 polisimiz şehit olurken, olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir karakol saldırısında anne ve babaya gözaltı! İfadesi şoke etti: 'Eğer sürdürseydi...'

SALDIRGANIN ANNESİ, BABASI VE İKİ ARKADAŞI GÖZALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli dahil toplam 5 kişi gözaltına alınmıştır" sözlerine yer verildi.

İzmir karakol saldırısında anne ve babaya gözaltı! İfadesi şoke etti: 'Eğer sürdürseydi...'

SALDIRGAN BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Şehit cenazeleri otopsi için İzmir adli tıp kurumuna kaldırılırken saldırgan E.B. ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ambulansla başka bir hastaneye nakledildi.

İzmir karakol saldırısında anne ve babaya gözaltı! İfadesi şoke etti: 'Eğer sürdürseydi...'

BABASININ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Bir hastanede sağlık görevlisi olduğu ifade edilen baba N.B.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun son zamanlarda radikal davranışlar sergilediğini belirttiği öğrenildi. N.B., çocuğunun bilgisayar ve telefon başında çok fazla vakit geçirdiğini, bu konuda defalarca uyarıda bulunduklarını söyledi. Ayrıca oğluna, bu tavrını sürdürmesi halinde kendisini polise şikâyet edeceklerini de dile getirdiklerini ifade etti.

İzmir karakol saldırısında anne ve babaya gözaltı! İfadesi şoke etti: 'Eğer sürdürseydi...'

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

