İzmir karakol saldırısında anne ve babaya gözaltı! İfadesi şoke etti: 'Eğer sürdürseydi...'

Balçova Çetin Emeç Mahallesi Fethibey Sokak’ta bulunan Şehit Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. 11. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki E.B.'nin gerçekleştirdiği saldıra 2 polisimiz şehit olurken, olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

SALDIRGANIN ANNESİ, BABASI VE İKİ ARKADAŞI GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli dahil toplam 5 kişi gözaltına alınmıştır" sözlerine yer verildi.

SALDIRGAN BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Şehit cenazeleri otopsi için İzmir adli tıp kurumuna kaldırılırken saldırgan E.B. ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ambulansla başka bir hastaneye nakledildi.

BABASININ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Bir hastanede sağlık görevlisi olduğu ifade edilen baba N.B.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun son zamanlarda radikal davranışlar sergilediğini belirttiği öğrenildi. N.B., çocuğunun bilgisayar ve telefon başında çok fazla vakit geçirdiğini, bu konuda defalarca uyarıda bulunduklarını söyledi. Ayrıca oğluna, bu tavrını sürdürmesi halinde kendisini polise şikâyet edeceklerini de dile getirdiklerini ifade etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.