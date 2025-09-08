İzmir Balçova polis merkezi saldırısında şehit olan, yaralanan polisler kim, isimleri? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. 16 yaşındaki bir çocuk tarafından düzenlenen saldırıda 2 polis memuru şehit oldu, 2 polis memuru ise biri ağır olmak üzere yaralandı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada 6 vatandaşın ise yaralandığı bildirildi.

Vatandaşlar tarafından İzmir polis merkezi saldırısında şehit olan, yaralanan polisler kim olduğu merak ediliyor.

İZMİR POLİS MERKEZİ SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN POLİSLER KİM?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Saldırıda Polis Memuru Ömer Amilağ ağır yaralanırken, Polis Memuru Murat Dağlı ise hafif yaralandı. Yaralı polisler, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polislerin sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi paylaşıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır.

Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1964954132969935265

İZMİR POLİS MERKEZİNE KİM SALDIRDI?

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre olayın şüphelisi E.B. (16) yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gelişmeler hakkında komuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.