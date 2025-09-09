Menü Kapat
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Meclis açıldı mı ne zaman açılacak? TBMM tatil süreci merak ediliyor

TBMM açılış zamanı 2025 takvimi de araştırılmakta. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz tatilinin bitmesinin ardından 2025-2026 yasama dönemine resmen başlayacak.

Meclis açıldı mı ne zaman açılacak? TBMM tatil süreci merak ediliyor
Meclis ne zaman açılacak, tatil ne vakit sona erecek soruları vatandaşların gündeminde yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi () yaz tatilinin bitişinin sonrasında 2025-2026 yeni yasama yılı için yeniden açılmaya hazırlanıyor.

2025 yaz tatilinde TBMM’nin mesai planında bazı gecikmeler yaşanmıştı.

Meclis açıldı mı ne zaman açılacak? TBMM tatil süreci merak ediliyor

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaz tatilinin ardından yeni yasama dönemine hazırlanıyor.

2025 yılında Meclis’in açılışı anayasal hükümler ve Meclis İçtüzüğü gereği 1 Ekim Çarşamba günü yapılacak.

Milletvekilleri Ankara’da toplanarak Genel Kurul’da düzenlenecek açılış oturumuna katılacak ve yasama çalışmaları resmen başlayacak.

