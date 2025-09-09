Menü Kapat
27°
Gündem
İzmir'de şehit düşen polislere son görev! Cenaze namazını şehidin babası kıldırdı: Gözyaşları sel oldu

İzmir'in Balçova ilçesinde dün 16 yaşındaki saldırganın polis karakoluna açtığı ateşle şehit düşen Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın için şehit töreni düzenlendi. Cenaze namazını Şehit Hasan Akın'ın emekli imam babası Ferhat Akın kıldırdı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

'de 16 yaşındaki E.B., polis karakolunun önüne gerek pompalı tüfekle ateş açtı. Yaşanan korkunç saldırıda nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memuru Hasan Akın ve Ömer Amilağ şehit düştü. Zanlı ise polisler tarafından yaralı olarak yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, şehit düşen Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın için düzenlendi. Törende gözyaşları sel oldu.

İzmir'de şehit düşen polislere son görev! Cenaze namazını şehidin babası kıldırdı: Gözyaşları sel oldu

İzmir'de şehit düşen polislere son görev! Cenaze namazını şehidin babası kıldırdı: Gözyaşları sel oldu

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Meydana gelen saldırıda şehit düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın'ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerin ardından ailelerine teslim edildi. Şehitler için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Hava Komutanı Tuğamiral Ertuğrul Şerbetçi, İzmir milletvekilleri ve siyasiler, şehidin meslektaşları, askeri ve sivil erkan katıldı. Törende şehit Muhsin Aydemir'in eşi Ebru Aydemir, çocukları Leyla ve Mert Aydemir ile şehit Hasan Akın'ın babası Ferhat Aydemir, annesi Fatma Akın, eşi Şule Akın, çocukları Esma ve Zeynep Akın yer aldı. Aileler ve mesai arkadaşları gözyaşlarıyla şehitlere veda ederken, cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

İzmir'de şehit düşen polislere son görev! Cenaze namazını şehidin babası kıldırdı: Gözyaşları sel oldu
İzmir'de şehit düşen polislere son görev! Cenaze namazını şehidin babası kıldırdı: Gözyaşları sel oldu

CENAZE NAMAZINI ŞEHİDİN İMAM BABASI KILDIRDI

Saldırıda şehit düşen polisler için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını Şehit Hasan Akın'ın emekli imam babası Ferhat Akın kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin naaşları polis aracına bindirildi. Şehit Muhsin Aydemir'in naaşı defnedilmek üzere Işıkkent Polis Şehitliği'ne, Şehit Hasan Akın'ın naaşı ise Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığı'na götürüldü.

İzmir'de şehit düşen polislere son görev! Cenaze namazını şehidin babası kıldırdı: Gözyaşları sel oldu

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, 2 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Saldırganın annesi, babası, 2 arkadaşıyla birlikte irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 27 şüpheli, İzmir Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, E.B.'nin bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan babasının emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun son zamanlarda radikal davranışlar sergilediğini belirttiği öğrenildi. N.B., çocuğunun bilgisayar ve telefon başında çok fazla vakit geçirdiğini, bu konuda defalarca uyarıda bulunduklarını söyledi. Ayrıca oğluna, bu tavrını sürdürmesi halinde kendisini polise şikayet edeceklerini de dile getirdiklerini söylediği öğrenildi.

İzmir'de şehit düşen polislere son görev! Cenaze namazını şehidin babası kıldırdı: Gözyaşları sel oldu

