Kazadan kurtulan çocuk annesinden kurtulamadı! O anlar kamerada

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Seydo Atilla Mahallesinde önceki hafta anne ve babasından kaçarken yola çıkan 3 yaşındaki Bahoz Ali İlhan'a otomobil çarpmıştı. Kazadan yaralı olarak kurtulan küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu olurken aynı yerde benzer bir olay yürekleri ağızlara getirdi.

Yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan küçük bir kız, seyir halindeki bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Küçük kızı fark eden sürücü, manevra yaparak büyük bir facianın önüne geçerken yüreklerin ağızlara geldiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kızın yanına giden annesinin, yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı için kızdığı ve sonrasında ise tokat attığı görüldü.