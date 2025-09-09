Hamas üyeleri öldü mü? İsrail'in vurduğu Katar'ın başkenti Doha'da toplantıdaydılar

Katar’ın başkenti Doha’da patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, Hamas’ın üst düzey isimlerine hava saldırısıyla suikast girişiminde bulunduğunu açıkladı.

İSRAİL KATAR'I NEDEN VURDU?

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas’ın üst düzey yöneticilerine yönelik bir suikast girişimi düzenlendiği belirtildi. Açıklamada saldırının tam olarak nerede yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi. Ancak İsrail basını, saldırının Doha’da Hamas liderlerinin toplantı yaptığı bir bina hedef alınarak gerçekleştirildiğini aktardı. İsrailli bir yetkili, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini ve Doha’daki patlamaların bu saldırının sonucu olduğunu ileri sürdü.

Al Jazeera’ya konuşan bir Hamas yetkilisi ise saldırının ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu yeni esir takası taslağının görüşüldüğü sırada yapıldığını açıkladı. İsrail basını, saldırı öncesinde Tel Aviv yönetiminin Washington’u bilgilendirdiğini ve Trump’ın Hamas liderlerine suikast düzenlenmesine onay verdiğini yazdı. Ancak İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, bu iddiayı reddederek operasyonun tamamen İsrail tarafından bağımsız şekilde yürütüldüğünü savundu.

HAMAS ÜYELERİ ÖLDÜ MÜ?

Al Jazeera’nın Hamas kaynaklarına dayandırdığı haberde, saldırının hedef aldığı toplantıda Dr. Halil el-Hayye’nin başkanlık ettiği Hamas heyetinin bulunduğu ifade edildi. Haberde, heyetin saldırıdan sağ kurtulduğu belirtildi. Aynı kaynaklar, Hamas’ın Doha’daki merkezinde bir araya gelen üst düzey yöneticilerin, Trump’ın son önerisini görüşmek üzere toplandıkları sırada İsrail’in hava saldırısına maruz kaldığını aktardı.

Öte yandan İsrail basınında, Halil el-Hayye’nin de aralarında olduğu altı Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Bazı haberlerde ise Halid Meşal’in de toplantıda bulunduğu öne sürülmüş ancak sonrasında Meşal’in saldırı sırasında orada olmadığı iddia edilmiştir.

İSRAİL KATAR'I NASIL, NEREDEN VURDU?

Yerel basında çıkan haberlere göre Doha’nın merkezinde patlama sesleri duyuldu. İsrail basını, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. İsrail ordusunun resmi açıklamasında ise saldırının nasıl yapıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Ancak İsrail kaynaklarının aktardığına göre, saldırının zamanlaması Tel Aviv yönetimi ile güvenlik şefleri arasında yapılan istişarelerin ardından belirlendi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, saldırının tamamen İsrail’in inisiyatifiyle başlatıldığı, yürütüldüğü ve tüm sorumluluğunun üstlenildiği ifade edildi. Açıklamada, Netanyahu’nun Doğu Kudüs’te yaşanan bir saldırının ardından Hamas liderlerinin ortadan kaldırılması için güvenlik kurumlarına talimat verdiği, Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın da bu karara tam destek verdiği kaydedildi.