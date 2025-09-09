Manifest hakkında 'Teşhircilik' soruşturmasında sıcak gelişme

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Şüpheliler adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

GRUP ÜYELERİ SERBEST BIRAKILDI

Grup üyesi 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Bazı basın yayın organlarında ise yurt dışı çıkış yasağının verildiği iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Manifest Grubu hakkında toplumun sahip bulunduğu ortak edep, ar ve haya duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

MANİFEST GRUBU KAÇ KİŞİ?

Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest, konserleri ve şarkılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kariyerlerindeki ilk konserleri gerçekleştiren 6 üyeden oluşan Manifest grubu üyeleri ‘Big 5 Türkiye’ yarışması ile isimlerini duyurmuştu.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Manifest Grubu üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşuyor.