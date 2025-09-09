Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Aymeric Laporte Beşiktaş'a gelecek mi? Transferde son durum ne?

Beşiktaş, defansa takviye için Aymeric Laporte’u gündemine aldı. Futbolcunun transferi için FIFA’dan bilgi beklenirken oyuncunun kariyeri ilgi konusu oldu.

, döneminin son günlerinde arka hattı kuvvetlendirmek için kritik bir adım peşinde.

Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Beşiktaş'ta gözler 'nın kararına çevrildi.

Siyah-beyazlıların, yıldız stopere kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Aymeric Laporte Beşiktaş'a gelecek mi? Transferde son durum ne?

LAPORTE BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLACAK MI?

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’da top koşturan Aymeric Laporte, Avrupa’ya dönmek istediğini menajerine aktardı.

Bu süreçte devreye giren Beşiktaş, Laporte için resmi girişimlerini hızlandırdı.

Aymeric Laporte Beşiktaş'a gelecek mi? Transferde son durum ne?

Mutabakat büyük ölçüde sağlandığı ve oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul’a geleceği öne sürülüyor.

Futbolcunun 13 milyon euroluk maaşının büyük bir kısmının Suudi Arabistan kulübü tarafından karşılanacağı belirtildi.

Suudi ekibiyle olan kontratı 30 Haziran 2026 yılına kadar süren 31 yaşındaki savunmacı, çıktığı 69 karşılaşmada 9 gol ve 1 asist kaydetti.

Sıkça Sorulan Sorular

Laporte Beşiktaş’a transfer olacak mı?
Avrupa’ya dönmek istediğini menajerine bildiren Laporte için Beşiktaş resmi girişimlerini hızlandırdı. Anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı ve futbolcunun kısa süre içinde İstanbul’a geleceği iddia ediliyor.
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#süper lig
#fıfa
#cengiz under
#Aymeric Laporte
#Aktüel
