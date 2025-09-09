Aymeric Laporte Beşiktaş'a gelecek mi? Transferde son durum ne?

Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde arka hattı kuvvetlendirmek için kritik bir adım peşinde.

Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Beşiktaş'ta gözler FIFA'nın kararına çevrildi.

Siyah-beyazlıların, yıldız stopere kadrosuna katmak istediği bildirildi.

LAPORTE BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLACAK MI?

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’da top koşturan Aymeric Laporte, Avrupa’ya dönmek istediğini menajerine aktardı.

Bu süreçte devreye giren Beşiktaş, Laporte için resmi girişimlerini hızlandırdı.

Mutabakat büyük ölçüde sağlandığı ve oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul’a geleceği öne sürülüyor.

Futbolcunun 13 milyon euroluk maaşının büyük bir kısmının Suudi Arabistan kulübü tarafından karşılanacağı belirtildi.

Suudi ekibiyle olan kontratı 30 Haziran 2026 yılına kadar süren 31 yaşındaki savunmacı, çıktığı 69 karşılaşmada 9 gol ve 1 asist kaydetti.