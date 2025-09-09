Menü Kapat
27°
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Engelli oğlunu döven adamı kıskıvrak yakaladı! Anneden kahvede meydan dayağı

Eskişehir'de kiraladığı tarlanın 20 yıldır parasını ödemediği iddia edilen şahıstan parasını isteyince, 5 yaşındaki engelli çocuğu hırpalanan anne dayanamadı. Anne otizmli çocuğu darp edilince kahveyi bastı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 10:49

'in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde A.E.İ, 8 dönüm arazisini O.P.'ye kiraladı. İddiaya göre O.P., yaklaşık 30 yıldır kiralık olarak ektiği arazisinin 20 yıldır ücretini ödemedi. Birçok kez parasını isteyen A.E.İ. bir netice elde edemedi. Mahallede dolaşırken A.E'nin eşi 37 yaşındaki E.İ'yi gören O.P., iddiaya göre, 'Ben tarlaları ekeceğim' deyip kadına küfürler etti. Yaptığının ayıp olduğunu söyleyen E.İ'ye sinirlenen O.P., yine iddiaya göre, kadının ağır otizmli, yüzde 95 engelli çocuğu 5 yaşındaki M.İ'nin kulaklarından tutup, yüzüne tokat attı. Darp sonrası çocuk krize girdi.

Engelli oğlunu döven adamı kıskıvrak yakaladı! Anneden kahvede meydan dayağı

ANNE, ÇOCUĞUNA DARBEDEN ADAMA KAHVEDE SALDIRDI

Buna sinirlenen anne E.İ, durumu eşine bildirdi. İşten gelen eşiyle birlikte O.P.'nin oturduğu kıraathaneye giden E.İ burada kendine hakim olamadı. O.P.'nin yakasına sarılan E.İ, kirasını ödemediği iddia edilen adamı darbetti. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda E.İ'nin O.P.'yi dakikalarca darbettiği görülüyor. Taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

"DAYANAMADIM SALDIRDIM"

Kendilerine borcu olan adamı darbeden 37 yaşındaki E.İ, şu ifadeleri kullandı:
"Eşimin babaannesinden kalan tarlalarımız vardı. Bu adamla icar konusunda anlaşamıyorduk. Bizim 36 senedir hiçbir icar paramızı vermedi. Biz de icar parası istediğimiz için adamla ters düştük. Biz, '36 senedir ekmişsin. Eğer bu sene de ekersen icar parasını getir' dedik. Adam tekrar tarlayı ekti ama parasını getirmedi. 'En azından tarlalarımızı boşalt' dedik. Onu da yapmadılar. Kaymaz Mahallesi'nde köşedeki evimden dönerken, o arada adam lüks arabasıyla gelip önümüzü kesti. 'Ben tarlaları ekeceğim' dedi, sonra bana küfürler etmeye başladı. Ağza alınmayacak sözler söyleri, hakaret etti.

Engelli oğlunu döven adamı kıskıvrak yakaladı! Anneden kahvede meydan dayağı

''ŞU OĞLUNA BAK''

Ayıp olduğunu söyledim, ondan sonra arabadan inip oğlumun kulaklarından tuttu ve yüzüne tokat vurdu. Ağır otizmli olan çocuğum, bu olayın ardından sinir krizleri geçirmeye başladı. Hemen eşimi arabayla aldım, eve getirdim. Çok zoruma gitti. Bana hakaret edilmesini geçtim ama çocuğuma yapılan şey çok zoruma gitti. Kıraathanenin önüne motosikletle gittim. Eşime, beni götürmesini söyledim ama o kavgaya karışmadı. 'Şu oğluna bak' diyerek hem bana, hem de oğluma tekrar hakaret etti. Ben de dayanamadım saldırdım. O da bize saldırdı. Davalarımız açıldı. Sorunu varsa bizle halledebilirdi. Annesini, karısını veya kızını gönderip benimle halledebilirdi. Kendi sorunu varsa eşimle halledebilirdi. Büyükler dururken neden çocuğa saldırdı?."

Engelli oğlunu döven adamı kıskıvrak yakaladı! Anneden kahvede meydan dayağı

"KÖPEK BİLE YAVRUSUNU ALTINDAN ÇEKTİĞİN ZAMAN SALDIRIR"

Eşinin yanında olduğunu belirten baba A.E.İ ise "Bizim tarla meselemiz vardı. Tarlamızı boşaltmasını istiyoruz, boşaltmıyor. İcar paramızı istiyoruz, vermiyor. Biraz da bizi küçümsüyor. Birkaç defa kapılarına gittik, durumu izah ettik. Aynı zamanda akrabamız olur. Uzaktan halamızın oğlu olur. Her anne baba bunu yapardı. Affedersiniz, köpek bile yavrusunu altından çektiğin zaman saldırır. Çocuğumuz darbedildi, biz de gereken neyse onu yaptık. Şimdi mahkemeliğiz. Keşke oğlum böyle bir olay yaşamasaydı. Oğlum beceri eğitimi verilen 3 ayrı okula gidiyor, tuvaletine alıştırmıştık, ağır otizmli. Şimdi her şey tam tersine döndü" şeklinde konuştu.

