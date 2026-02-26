Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Kahramanmaraş'taki 4.7'lik depremin 6 Şubat'la bağlantısını Hasan Sözbilir açıkladı

6 Şubat 2023'te 2 büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş bu kez 4.7'lik bir depremle sarsıldı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir son sarsıntının 6 Şubat'la bağlantısıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Kahramanmaraş'taki 4.7'lik depremin 6 Şubat'la bağlantısını Hasan Sözbilir açıkladı
AA
26.02.2026
23:16
26.02.2026
23:22

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu akşam meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremle ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ

Kahramanmaraş'taki 4.7'lik depremin 6 Şubat'la bağlantısını Hasan Sözbilir açıkladı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin, 6 Şubat depremlerinde kırılan Çardak Fayı ile ilişkili olduğu ve ikinci ana şokun artçı depremi olarak değerlendirildiği açıklandı.
Deprem, AFAD verilerine göre saat 20.17'de Elbistan'ın 5 kilometre kuzeyinde meydana geldi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin 6 Şubat 2023 depremlerinde ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı ile ilişkili olduğunu belirtti.
Bu tür büyüklükteki depremlerin belirli bir süre daha Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Gaziantep ve Hatay gibi illerde devam etmesi bekleniyor.
Sözbilir, benzer büyüklükteki depremlerin can ve mal kaybına neden olmasının beklenmediğini ve halkın panik yapmaması gerektiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

"6 ŞUBAT'TA KIRILAN FAYLA İLGİLİ"

Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, AFAD verilerine göre, saat 20.17'de 4,7 büyüklüğündeki depremin Elbistan'ın 5 kilometre kuzeyinde meydana geldiğini belirtti.

Kahramanmaraş'taki 4.7'lik depremin 6 Şubat'la bağlantısını Hasan Sözbilir açıkladı

Sözbilir, "Bu deprem, 6 Şubat 2023 depremlerinde ilk ana şoktan 9 saat sonra gelişen ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı ile ilişkilidir." bilgisini vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bu özellikleriyle deprem ikinci ana şokun artçı depremi olarak değerlendirilebilir. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra şimdiye kadar artçı deprem sayısı 100 bini bulmuş durumda. Buna benzer büyüklükteki depremlerin belirli bir süre daha Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Gaziantep ve Hatay gibi illerimizde devam etmesi beklenmektedir."

Kahramanmaraş'taki 4.7'lik depremin 6 Şubat'la bağlantısını Hasan Sözbilir açıkladı

Buna benzer büyüklükteki depremlerin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmasının beklenmediğini ifade eden Sözbilir, halkın panik yapmaması, deprem anında belirli bir afet bilinci düzeyinde gerekenleri yerine getirmesinin önemli olduğunu aktardı.

