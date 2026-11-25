Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu dilekçede, saldırgandan alınan kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinin ileri toksikolojik incelemeye tabi tutulması istendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında yeni gelişme! Bakanlık saldırganın davranışlarına dikkat çekip yeniden otopsi istedi Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bir okulda 10 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırgandan alınan örneklerin ileri toksikolojik incelemeye tabi tutulması ve otopsi işleminin yenilenmesi talebiyle mahkemeye dilekçe sundu. Bakanlık, mevcut otopsi raporunda uyuşturucuya rastlanmadığını ancak yeni nesil bazı maddelerin standart testlerle tespit edilemeyebileceğini ve saldırganın kimyasal madde etkisi altında olabileceğini belirtti. Dilekçede, saldırgana üçüncü kişiler tarafından iradesi dışında madde kullandırılmış olabileceği ihtimalinin de araştırılması istendi. Örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesinde incelenmesi, saldırganın HTS kayıtlarının ve irtibatlarının araştırılması talep edildi. Okulun güvenlik kamerası ile otopsi video kayıtlarının bir örneğinin verilmesi istendi. Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan'da gerçekleşen saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Saldırganın babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında açılan davanın duruşması 4 Aralık'a ertelendi.

BAZI MADDELER STANDART TESTLERLE TESPİT EDİLEMEYEBİLİR

Dilekçede, mevcut otopsi raporlarında standart incelemeler kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı maddelere rastlanmadığı belirtilirken, yeni nesil psikoaktif maddeler, sentetik kannabinoidler, fentanil ve türevlerinin standart testlerle tespit edilemeyebileceği ifade edildi.

OLAY SIRASINDAKİ DAVRANIŞLARI MADDE ŞÜPHESİ DOĞURDU

Saldırganın olay sırasındaki davranışlarının kimyasal madde etkisi altında olabileceği şüphesini doğurduğu öne sürülen dilekçede, üçüncü kişiler tarafından iradesi dışında madde kullandırılmış olabileceği ihtimalinin de araştırılması talep edildi.

OTOPSİ VİDEO KAYIT ÖRNEKLERİ DE İSTENDİ

Bakanlık, örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesinde ileri analiz yöntemleriyle yeniden incelenmesini ve otopsi işleminin yenilenmesini istedi. Saldırganın olay öncesindeki irtibatlarının, HTS kayıtlarının ve birlikte olduğu kişilerin araştırılması, okulun güvenlik kamerası ile otopsi video kayıtlarının bir örneğinin taraflarına verilmesi talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan'da meydana gelen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Saldırganın babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında açılan davanın ilk duruşması görülmüş, duruşma 4 Aralık'a ertelenmişti.