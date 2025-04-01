Kalp krizi ölümlerini İsrail tohumlarına bağlayan Mustafa Sarıgül'e DMM'den yalanlama!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün sosyal medya hesabından yaptığı, "Kalp krizlerinden ölümlerin çoğalmasının tek sebebi İsrail'dir. Sattığı zehirli tarım tohumlarıdır" sözleri Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. Merkezden yapılan açıklamada Türkiye'de üretimi yapılan sertifikalı tohumların yüzde 96'sının yerli olduğu bilgili paylaşıldı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün sosyal medyada paylaştığı, kalp krizi ölümlerinin artışını İsrail'in sattığı tarım tohumlarına bağlayan iddia, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. Merkezden yapılan açıklamada, 2024 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye ile İsrail arasında herhangi bir tohum ticareti gerçekleşmediği belirtildi.

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu iddianın hiçbir bilimsel temele dayanmadığı ve toplumda korku ile panik oluşturmayı amaçlayan bir dezenformasyon çalışması olduğu vurgulandı.

TOHUMDA YERLİLİK VURGUSU!

Tohumculukta Türkiye’nin dünya çapında önemli bir konumda olduğunun altını çizen DMM, ülkede kullanılan sertifikalı tohumların %96’sının yerli üretim olduğunu belirtti. Ayrıca yurt dışından gelen tohumların, insan sağlığına ve tarıma zarar verip vermediği yönünden titizlikle denetlendiği, risk teşkil edenlerin ise menşeilerine iade edildiği ifade edildi.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Kalp krizinden ölümlerin artma sebebi İsrail’den ithal edilen tohumlardır.” iddiası doğru değildir. Bahse konu iddia hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, toplumda korku ve panik yaratmayı amaçlayan bir dezenformasyondur.

Türkiye, tohumculuk alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmiştir. Ülkemizde kullanılan sertifikalı tohumların yüzde 96’sı yerli üretimdir. Ayrıca yurt dışından gelen tohumların tamamı titizlikle denetlenmekte, insan sağlığına veya tarıma zararlı olanlar menşeine iade edilmektedir.

Bununla birlikte 2024 Mayıs ayından bu yana ülkemiz ve İsrail arasında herhangi bir tohum ticareti gerçekleşmemiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

https://x.com/dmmiletisim/status/1907139142477042029