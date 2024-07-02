Kamyonet koyun sürüsünün arasına daldı! Korkunç kaza araç kamerasında

02 Temmuz 2024 12:33 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 12:42

Zirvede kediler var: Kimliklendirilen can dostu sayısı belli oldu

Zirvede kediler var: Kimliklendirilen can dostu sayısı belli oldu

Edirne'de Romanya uyruklu Miu Alexandru'nun kullandığı kamyonet koyun sürüsünün arasına daldı. 16 koyunun telef olduğu korkunç kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

ÇOBAN, SÜRÜCÜNÜN DURACAĞINI SANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri, telef olan hayvanlar sebebiyle kapanan yolda araçların kontrollü olarak ilerlemesini sağladı. İtfaiye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yolda trafik normale döndü.

Koyunları güden Adil Gavaz, her şeyin bir anda olduğunu belirterek, sürücünün duracağını düşündüğünü ifade etti. Sürücüye işaret yapsa da kamyonetin sürüye daldığını anlatan Gavaz, 16 koyunun telef olduğu söyledi.