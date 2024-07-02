Kamyonet koyun sürüsünün arasına daldı! Korkunç kaza araç kamerasında
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 12:33 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 12:42
Edirne'de kamyon koyun sürüsüne çarptı. 16 koyunun telef olduğu korkunç anlar araç kamerasına yansıdı.
Edirne'de Romanya uyruklu Miu Alexandru'nun kullandığı kamyonet koyun sürüsünün arasına daldı. 16 koyunun telef olduğu korkunç kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
ÇOBAN, SÜRÜCÜNÜN DURACAĞINI SANDI
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri, telef olan hayvanlar sebebiyle kapanan yolda araçların kontrollü olarak ilerlemesini sağladı. İtfaiye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yolda trafik normale döndü.
Koyunları güden Adil Gavaz, her şeyin bir anda olduğunu belirterek, sürücünün duracağını düşündüğünü ifade etti. Sürücüye işaret yapsa da kamyonetin sürüye daldığını anlatan Gavaz, 16 koyunun telef olduğu söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı